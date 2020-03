Jakákoliv výrazná událost v našem životě vždy odhaluje naše výrazné vlastnosti. A to je i případ nákazy koronaviru. „Když má někdo tendenci běžně věci bagatelizovat, bude snižovat i závažnost této situace. Když je někdo radostný, bude brát karanténu jako party,“ říká psycholog Dalibor Špok. Celá situace podle něj nahrává k tomu zastavit se a více poznat sám sebe.

Karanténa ukáže, jakou máme povahu. Je to příležitost k sebepoznání, říká psycholog Špok

Jak dnes fungují psychologové, aby se co nejméně stýkali se svými klienty?

Psychologové a psychiatři ve zdravotnických zařízeních fungují normálně, protože se zabývají duševními nemocemi a problémy závažnějšího charakteru. My, soukromí psychologové, dáváme přednost spíše online konzultacím, většinou po Skypu.

Jaký je rozdíl mezi tím, když děláte terapii naživo a když se s někým spojíte po Skypu?

Záleží na tématu konzultace. Pokud se jedná o technické poradenství, tak je to vcelku jedno, ale pokud se jedná o hlubší práci, která zasahuje do různých duševních oblastí, ve kterých se člověk nevyzná nebo se mu do nich nechce, tak tam je ten přímý kontakt z mnoha důvodů lepší.

Proč?

Například už jenom proto, že když ke mně člověk jde, tak si věci nějakou dobu promýšlí například při cestě tramvají. Když jede z terapie, má opět čas si všechno v hlavě uspořádat. A to z mých zkušeností udělá často víc práce, než samotná terapie.

Pojďme k tématu karantény nebo dlouhodobého home officu. Co dělat, abych si doma udržel dobrý psychický stav?

Záleží na tom, jak dlouho ta omezení budou trvat. Pokud se bavíme o několika dnech, tak je to celkem jedno. V takovém případě si člověk může klidně odpočinout, uklidit byt, jet na půl plynu…

Udělat si dovolenou.

Přesně tak. Jiné je to v případě, že by karanténa trvala skutečně dlouhou dobu, třeba týdny nebo dokonce měsíce. Velmi brzy, po několika dnech, bych tento scénář opustil.

Co nám hrozí?

Může se stát, že