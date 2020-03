Studio N: Přibližte karanténu běžnému životu. Režim ohromně pomáhá, říká psycholog Dalibor Špok

Velká část populace zůstává kvůli nákaze koronaviru nuceně doma – ať už je to kvůli karanténě, nařízenému home officu nebo kvůli samotné nemoci. Pobyt venku by měli omezit úplně všichni, aby nemoc nešířili. Co se ale děje s mentálním zdravím a jak zabránit psychickým potížím, pokud takový stav potrvá týdny nebo měsíce? V podcastu odpovídá psycholog Dalibor Špok.