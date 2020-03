Měsíc s dětmi doma. Deset tipů co dělat, aby se z toho rodiče nezbláznili

Měsíc je příliš dlouhá doba, aby rodiče mohli děti odložit před obrazovky všeho druhu s tím, že pro jednou se to nezblázní. V rodinách, kde museli doma zůstat i dospělí a pracují na dálku, to bude naopak vyžadovat od všech velkou disciplínu.

Kdo někdy z domova pracoval, ví, že základním pravidlem je mít režim. Důležité je nastolit tempo hned ráno, mít seznam věcí, které je během dne třeba udělat a postupně odškrtávat. Přinášíme několik rad a tipů, jak si dny s dětmi rozvrhnout a čím si je naplnit.

1. Karanténa nejsou prázdniny. Je důležité začít den co nejvíc tak, jako by to byl běžný pracovní den. Určete dětem místo, kde se budou věnovat škole a tvořivé práci, oblékněte je, pokud možno, jako do školy, přimějte je vyčistit si zuby a ustlat si postel.

Může se to zdát jako maličkost a nepodstatný detail, ale budete potřebovat každý podpůrný moment, který vám pomůže neskončit po celém dni v pyžamu u druhé řady seriálu a všemi přečtenými zprávami o koronaviru. Nastavte hodinu, kdy děti s úkoly začnou, a tu dodržujte. První dny můžou smlouvat, ale poté už ji spíš přijmou jako danou.

2. Úkoly hned dopoledne. Většina škol zadala nebo zadá žákům úkoly, které by je na pár hodin měly zaměstnat. Je nejvýhodnější je dělat hned ráno, dokud mají čerstvý mozek a schopnost se lépe soustředit. Přestávky se připouštějí, ale zejména ze začátku budou děti potřebovat občas připomenout, že se mají k úkolům vrátit a nerozptylovat se jinými činnostmi. Většina dětí jsou na to specialisté, jak rodiče dobře vědí.

3. Budete potřebovat