Poplach, obavy o práci, konec líbání i hrdý vzdor. Spolupracovníci Deníku N popisují dopady koronaviru ve světě

Španělsko: 8744 případů, už 297 mrtvých, ale i 521 uzdravených

Otálení, chaos a dezinformace v komunikaci mezi vládou, sdělovacími prostředky a veřejností provázely ve Španělsku víkendové vyhlášení „stavu poplachu“, který zemi s druhým nejvyšším evropským počtem nemocných, která je zřejmě na cestě k italskému modelu, uzavírá a razantně omezuje pohyb.

Premiér Pedro Sánchez vyhlásil poplach, obdobu stavu nouze, v pátek, kdy už Španělsko evidovalo na 6000 nemocných a 200 mrtvých a denní přírůstky počtu pacientů šly do tisíce.

Zákon stanoví, co vláda za poplachu udělat může, nikoli co udělá. To premiér upřesnil až o den později dekretem. Ten pod hrozbou pokuty zakazuje vycházet bezdůvodně z domu. Cesta do práce, nelze-li pracovat z domu, pro léky či potraviny důvody pro opuštění domova jsou. Hranice království jsou uzavřené, cestovat „do obvyklého místa pobytu“ je povoleno těm, které stav nouze zastihl na cestě, čili i turistům.

Podle médií měl dekret začít platit od dnešního rána, což se ukázalo jako omyl. Ten museli vysvětlovat lidem v ulicích strážníci. Dekret měl ve skutečnosti nabýt platnosti okamžikem vyhlášení, ale dalších 24 hodin to málokdo chápal. Obešlo se to bez incidentů, strážníci vymohli dodržování zákona, o němž si mnozí mysleli, že ještě neplatí, o další den později, v neděli, domluvami, zpravidla zdvořilými.

Průtahy, které se mohou v důsledku ukázat jako osudové, Sánchezově vládě vyčítá část opozice i tisku včetně zahraničního. Současně zaznívají obavy zdravotníků, že při dosavadním tempu šíření nemoci se státní zdravotní systém záhy ocitne ve skutečném stavu nouze o ventilátory a lůžka na JIP.

Václav Rákos, spolupracovník Deníku N ve Španělsku

Švýcarsko: 2217 případů, 14 obětí, 4 uzdravení

Vláda osmiapůlmilionového Švýcarska aplikuje odlišná