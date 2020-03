Psali jsme: Zákaz přechodu hranic, volného pohybu i jedení nedovařených netopýrů

Zprávou víkendu, na kterou se čekalo až do pozdních nedělních hodin, bylo omezení volného pohybu lidí napříč celou zemí. Je to nebývale přísné rozhodnutí, které má ale řadu výjimek, když lidé ven opravdu musí – vše přehledně popisujeme zde. Ještě předtím jsme přinesli tento přehled, co karanténní opatření obecně znamenají. A česko-italská rodina ze severu Itálie radí: v karanténě nebláznit a nepanikařit.

Stále není jasné, zda už byl svolaný ústřední krizový štáb. Zde jsme popsali, jak tento nástroj funguje, proč je pro zvládání krizí důležitý a proč neplatí, že „krizový štáb je vláda“. Vláda každopádně změnila jeho statut tak, aby v čele štábu místo ministra vnitra Jana Hamáčka stál epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zdravotníci se připravují na nápor pacientů s těžším průběhem koronavirové infekce. „Problém není ani tak nedostatek přístrojů, jako spíše akutní nouze o specializované sestry,“ říká v rozhovoru lékař Martin Balík z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pandemie koronaviru s sebou nese jednu špatnou zprávu za druhou. Obrovskou úlevou je ale to, že děti virus napadá – jak se aspoň z dostupných dat zdá – poměrně málo. Jaká jsou možná vysvětlení?

Čím dál častěji vyvstává i otázka práv pacientů. Vláda vyjmenovala případy, na něž se zákaz návštěv v nemocnicích nevztahuje, špitály si jej ale vykládají různě. Podle Ágnes Němečkové, která práva pacientů hájí, nechtějí pouštět například rodiče k dětem.

Americký prezident Donald Trump se údajně snaží získat německou biofarmaceutickou firmu, vyvíjející novou vakcínu proti koronaviru. USA by zaplatily až miliardu dolarů a zajistily by si tak na látku exkluzivní právo. Spolková vláda v Berlíně je proti, vývoj očkovací látky je podle ní otázkou národní bezpečnosti.

Uzavřené hranice jsou něčím, co si pamatují lidé z dob před listopadem 1989, i když z úplně jiných důvodů. Jak to na hranicích vypadá, se můžete podívat v této fotoreportáži.

Velkým problémem zůstávají respirátory, které na mnoha místech chybějí. Dnes tak nastupují desítky tisíc zdravotníků do práce bez patřičné ochrany. Podle zdravotnických odborů chybí pomůcky prakticky ve všech zařízeních kromě fakultních nemocnic. Někteří starší kolegové možná zavřou ordinace, říká v rozhovoru praktická lékařka.

Nebývalá krize a uzavření provozoven těžce dopadly na drobné živnostníky a podnikatele. Toto jsou recepty, s jakými se pokusí krizi přežít: půjčka je až poslední, co by chtěli, někteří plánují živnost přerušit.

Ministerstvo vnitra podepsalo v Číně smlouvu na dodávky desítek milionů roušek a milionů respirátorů. Zdravotnický materiál začnou od úterý přivážet letadla společnosti Smartwings. Při jednání asistovala Česko-čínská komora vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka.

Koronavirus začíná pronikat i do průmyslové výroby. Po cestovatelích, taxikářích a zdravotnících ochromil fabriku v nevelkém slováckém městě Uherský Ostroh. Co dělat, neví nikdo. Hlavní zbraní v boji s nemocí je tak improvizace.

Vláda ve stínu koronaviru projedná zákon, který může zamlžit skutečného majitele Agrofertu. Kabinet přidal tento bod na pondělní jednání vlády ve středu, tedy den před vyhlášením nouzového stavu.

Dá se spočítat, jaká je pravděpodobnost, že jste se potkali s někým nakaženým? Ta dobrá zpráva: matematické vzorce nejsou příliš složité, najdete je zde. Ta špatná: vstupních proměnných je mnoho, neustále se mění a vlastně je ani neznáme.

Jak zvládají krizovou situaci mimo Prahu, třeba v Polabí? Lidé v úrodné oblasti zůstávají v klidu, dobrou zprávou pro ně je, že je zase po čase dost vody. Když se tam na vir zeptáte, můžete se dozvědět i toto: „Copak já mám na nějaký viry čas? Víte, co mám havěti doma? A musím opravit cirkulárku. Jo, hlásili, že nemám jíst nedovařený netopýry a musíme si mýt ruce. Copak já si je dřív nemyl?“

Premiér Andrej Babiš žádá po lidech, aby se omezili, uskromnili a táhli za jeden provaz. To je správné a zatím se zdá, že na to lidé ve většině přistupují – jenže jedním z mála, kdo se neomezuje a snaží se budovat v krizi svou značku, je sám Babiš, píšeme v tomto komentáři.

Psychiatr Radkin Honzák má v situaci koronavirové pandemie jednu základní radu – neriskovat a nedat ani průchod svému strachu. Ten totiž naši imunitu výrazně snižuje. Známý psychiatr a psychosomatik v rozhovoru říká, že jsme právě na začátku paniky. A ta je nakažlivá.

Jak vypadají uzavřené obchody? Jídlo a základní potřeby si lidé koupí, řadu luxusnějších věcí ale ne. Více o tom, jak vypadá uzavření obchodů, jsme napsali zde.