Babiš nákazu využil, Hamáček může jenom přikyvovat. Roušku nemám, říká Schwarzenberg

Máte strach?

Z čeho?

Z nákazy.

Ne. Buď se nakazím, nebo ne. A když se nakazím, tak se buď nevyléčím… No, to by byl ve dvaaosmdesáti letech očekávaný výsledek. Tak proč se mám bát?

Bojí se podle vás Češi až moc?

Nevím, jestli se opravdu bojí. Konzultoval jsem ale s lékaři opatření, která vláda zavádí, a řekl bych, že jsou sice nutná, ale to, co se děje ze strany státu, je poněkud přehnané. Je to takové to podle latinského pravidla, že něco dělají, aby se vidělo, že něco dělají. Je to trošku politická šou.

Tento typ krize by měl mít na starosti ministr vnitra. Ale ubohý Hamáček je tak vytlačený. Babiš se toho chopil, aby vynikl jako veliký manažer, který všechno zvládl sám. Vůbec nechci tvrdit, že se nemají zavádět protikoronavirová opatření, ale na druhou stranu, virus je už tak rozšířený po celé zemi, tak proč musí být uzavřené hranice? To se prosím pěkně ptám.

Možná proto, že je důležité, aby se šířil pomalu. Aby nakažených přibývalo v co nejdelším časovém úseku a nebylo najednou tolik nemocných, protože pak by nestačili zdravotníci, ventilace ani lůžka.

Doufám, že