Vláda omezila pohyb lidí. Když kvůli vám někdo umře, budete si to celý život vyčítat, varoval Hamáček

„Vláda nařizuje osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou,“ zahájil tiskovou konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Lidé se mohou venku volně pohybovat například při cestě do zaměstnání, když potřebují nakoupit. Povolené jsou také nezbytné cesty za rodinou nebo blízkými.

Přípustné jsou také nezbytné cesty na úřad, do banky či na poštu nebo čerpací stanici. Povolené je také vycházet kvůli výpomoci jiným – například sousedům.

Jaké jsou výjimky: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti

nezbytné cesty za rodinou či osobami blízkými

nákupů potravin, drogerie, léků, zdravotních prostředků nebo krmiv pro zvířata

využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, pohonných hmot

zajištění služeb pro jinou osobu, např. sousedské výpomoci nebo dobrovolnictví

nezbytného doprovodu příbuzných

neodkladných úředních záležitostí

výkonu povolání, například policistů, zdravotníků nebo sociální péče

individuální duchovní péče a služeb

zásobování a rozvážkové služby

veterinární péče

pobytů v přírodě, parcích

pohřbů Celé rozhodnutí vlády si můžete přečíst zde.

„Snažíme se minimalizovat mezilidský kontakt, postupujeme podle doporučení odborníků ze zemí, kde se podařilo otočit trend nárůstu nakažených. Všichni, kteří pracovali v Číně nebo Jižní Koreji, nám doporučili omezit mezilidský kontakt,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Není to domácí vězení, lidé mohou chodit do práce, nakoupit si, ale potom zůstat doma. Zavádíme to relativně brzo, jsme přesvědčeni, že je to cesta, jak projít nejhorším obdobím,“ shrnul Hamáček a ubezpečil, že nepropukne policejní represe. „Nikoho po ulicích honit nebudeme. Společně to těch deset nebo čtrnáct dní vydržíme. Nikdo u nás nechce Itálii, které to ujelo,“ doplnil ministr vnitra a vyzval lidi, aby opatření respektovali.

Na dotaz, jaká sankce lidem za porušení opatření hrozí, odpověděl: „Hrozí jim, že někoho nakazí, on pak umře a oni si to budou vyčítat do konce života. To je to nejhorší, co jim hrozí.“

Volný pohyb nemají zakázaný ani policisté, hasiči, lékaři nebo dobrovolníků. Zelenou mají také zaměstnanci zásobování a rozvážkových služeb nebo lidé, kteří poskytují individuální duchovní péči a služby. Další výjimka platí pro veterinární péči.

Povolený je také pobyt v přírodě a parcích i cesty na pohřby. „Nikdo nikomu nezakazuje chodit na procházku. Je potřeba na minimum omezit lidský kontakt. Pokud půjdete s někým, s kým žijete, nikdo vám to nezakazuje, je to naopak vhodné. Dnes jsem ale viděl několik skupinek lidí pijících pivo na předzahrádkách, to opravdu vhodné není,“ doplnil Hamáček.

Lidé by podle vlády měli omezit kontakt s ostatními na nezbytně nutnou míru. „Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou míru práce na dálku, z místa bydliště,“ uvedl premiér Babiš. Doporučuje podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance.

V práci by lidé měli dodržovat minimálně dvoumetrové odstupy. Dalším doporučením pak je platit kartou, nikoliv hotovostí, omezit přímý kontakt se zákazníky a těm, kteří provozují veřejné služby, radí vláda zvýšit hygienická opatření a vytvořit v prostorách provozoven takové podmínky, aby mezi sebou mohli lidé dodržovat dvoumetrové odstupy.

„Nemůžeme restauracím zabránit, aby dělaly výdejní samizdatová okénka, ale můžeme zabránit tomu, aby se před restauracemi lidé shlukovali a ve skupinkách konverzovali, to není možné,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Výuka dětí policistů a zdravotníků

Babiš s Hamáčkem také oznámili, že vláda povolala 2096 vojáků a 400 celníků k ochraně hranic s Německem a Rakouskem. O tom, že armáda má vyčleněné dva tisíce vojáků schopných brzkého nasazení ve prospěch policie či dalších složek, už Deník N v předchozích dnech informoval. Není zatím jasné, zda všech dva tisíce vojáků bude nasazeno na hranicích, ministerstvo obrany a generální štáb dosud počítaly s aktivním nasazením jen poměrně malé části z tohoto počtu.

Vláda také nařídila krajům, aby od 17. března zajistily školy, školky nebo jiná zařízení, kde bude postaráno o děti policistů nebo zdravotníků. Učitelé tyto děti smějí vzdělávat nanejvýš v 15členné skupině.

Žádné volno pro zdravotníky

Studentům pátého a šestého ročníku všeobecného lékařství a zdravotním sestrám nařídila vláda pracovní povinnost. „Bude se vztahovat na orgány ochrany veřejného zdraví, krajské hygienické stanice. Řada studentů se dobrovolně přihlásila a pomáhá nejdůležitějším stanicím, ale potřebujeme je posílit,“ sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zdravotníci mají zakázáno po dobu nouzového stavu čerpat dovolenou.

Vláda také schválila finanční podporu krajských hygienických stanic a navýšení rozpočtu na nákup roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek. „Ministerstvo zdravotnictví stále nakupuje ochranné prostředky a postupně je distribuujeme, vláda schválila navýšení rámce do celkové výše 1,5 miliardy korun na nákupy ochranných prostředků, které skutečně nutně potřebujeme,“ dodal ministr Vojtěch.

„Opatření jsou poměrně závažná, jsou ještě limitována tím, abychom udrželi chod státu, hermetické uzavření není úplně na místě,“ shrnul jeho náměstek Roman Prymula. Vysvětlil, že budou vyčleněny dvě nemocnice pouze na léčbu nákazy koronavirem.

Ačkoli podle něj počet otestovaných narostl, nyní je na svém vrcholu. Prymula proto žádá, aby lidé chodili pouze tehdy, pokud mají příznaky či anamnézu, protože jinak se nedostane na lidi, kteří testy skutečně potřebují. Podle Prymuly uzavřel stát dohodu s lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Akademií věd, aby se v tomto týdnu nastartovalo vyšetřování na podstatně vyšších počtech.

Změny v zákazech prodeje

Kvůli zákazu vycházení zrušila vláda plánované doplňovací senátní volby na Teplicku. Ty se měly konat po smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery 27. a 28. března, nyní jsou ale odsunuty na neurčito.

Vláda také zmírnila zákaz prodeje. Nově si tedy budou moci lidé nechat opravit vůz nebo jej mohou nechat odtáhnout. Koupit si také mohou náhradní díly do aut, osiva a sazenice, jízdenky, květiny, zdravotní prostředky a stavební materiál. Ve stavebninách a hobby marketech se ale zákazníci nebudou smět shromažďovat, budou tam moci nakupovat jen řemeslníci a živnostníci. Lidé také budou moci do lázní, ale pouze v případě, že je hradí pojišťovna.

Ruší se naopak jedno ze sobotních usnesení: prodejny s elektronikou budou se musí – stejně jako většina jiných obchodů (s výjimkou potravin nebo lékáren) – zavřít.

Výrazně se také omezí prodej nebaleného pečiva. Může se prodávat pouze v provozovnách, kde se neshlukují lidé.

Zákaz dopadne i na sdílené taxislužby, jako je například Uber. Ty budou nově moci rozvážet jen jídlo. Fungovat nebudou ani autoškoly. Zakázané jsou také ubytovací služby kromě lázeňských. V celém Česku se také zruší modré parkovací zóny.

Ústřední krizový štáb

Vláda rozhodla o změně statutu Ústředního krizového štábu. „Po vzoru Tchaj-wanu, jak jsme četli v médiích, ho bude řídit odborník, tedy pan profesor Prymula, který zásadním způsobem doporučuje vládě a štábům, jakým způsobem realizovat opatření s cílem zamezit šíření koronaviru,“ řekl po jednání vlády Babiš.

Právě toto téma bylo jedním z důvodů, proč se jednání vlády protáhlo na pět hodin. Tisková konference byla původně plánovaná na 18. hodinu, nakonec ale začala ve 23 hodin. „Měli jsme o tom ve vládě poměrně dlouhou diskuzi,“ přiznal Hamáček, který měl podle původního statutu štáb řídit. Sám ale dodal, že není vhodná doba na dohadování.

Jako úlevu v těžkých časech vláda odsouhlasila „liberační a stabilizační balíček“ ministerstva financí. Ten promíjí veškeré pokuty za pozdního podání daňového přiznání či hlášení, plošné správní poplatky z žádostí spojených s posečkáním nebo prominutím, příslušenství daně za opožděné podání kontrolní hlášení a úroky z pozdě zaplacené daně z příjmů.

Finanční správa bude podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) bude připravená promíjet příslušenství daně až do výše sta procent u subjektů, které s nimi dosud neměly žádné problémy.