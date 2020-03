Solidarita za časů koronaviru: roušky z pivovaru, právní pomoc i nápoje zdarma 

Když se ukázalo, že vláda nezajistila včas zásobování respirátory a rouškami, lidé si začali šít alespoň látkové roušky doma. A nejde jen o Prahu, kde je největší počet nakažených, lidé se mobilizují i v malých městech.

Například v Lomnici nad Popelkou v Podkrkonoší chtějí šít roušky v místním pivovaru. Ten vznikl teprve před rokem, kdy se skupina mladých nadšenců rozhodla obnovit tradici výroby piva, a když teď nemohou prodávat pěnivý mok, chtějí alespoň pomoci ostatním.

„Roušky prostě chybí a naše kolegyně, která se starala o lahvování piva a o prodejnu, je bývalá švadlena. Teď jen záleží, zda seženeme materiál,“ říká jednatel pivovaru Jan Pazderský.

„Uvidíme, co bude, ale jsme rozhodnuti bojovat do posledního muže. A pokud to bude jen trochu možné, poskytnout místním roušky zdarma,“ dodává Pazderský, jehož minipivovar kvůli zavřeným restauracím své řemeslné pivo nyní vozí zákazníkům domů.

S nabídkou pomoci se ozvaly i některé velké firmy jako například výrobce reklamního textilu Adler, který státu nabídl volnou kapacitu na výrobu