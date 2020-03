Jedním z neodhalených tajemství koronaviru je to, jak rozdílně postihuje děti a seniory

Pandemie koronaviru přináší jednu špatnou zprávu za druhou. Obrovskou úlevou je ale to, že děti napadá virus, jak se aspoň z dostupných dat zdá, poměrně málo. A pokud se to už stane, nemoc Covid-19 u nich má lehký průběh. Čínská studie z Wu-chanu, zatím nejobsáhlejší, jaká je k dispozici, shrnuje údaje o 44 672 nemocných. Dětí ve věku do devíti let mezi nimi bylo jen 0,9 % a žádné z nich nezemřelo. Na věkovou skupinu 10 až 19 let připadlo 1,2 % z celkového počtu nemocných neboli 549 osob; zemřela z nich jedna. Dál je to čím dál tím horší. Věková skupina nad šedesát let se podílí 31 % na počtu nemocných, ale 81 % na počtu úmrtí.

Čínská data jsou v mnoha ohledech nespolehlivá – především proto, že nevykazují všechny pozitivně testované, ale zpravidla jen ty, u nichž se nemoc projevuje („Nejsou příznaky, není nemoc!“). Předběžné demografické údaje z Itálie se však s čínskými shodují. Křivka smrtnosti stoupá s věkem, a to rychleji než lineárně. Mladé nemoc nekosí, staré ano.

To není žádná samozřejmost. Vůči virovým onemocněním jsou děti zpravidla vnímavé. Klasickými dětskými nemocemi jsou plané neštovice, spalničky, zarděnky – vesměs virové infekce přenášené kapénkově, tj. stejně jako Covid-19. Dětská obrna, někdejší postrach, je rovněž virová. Děti jsou náchylné k sezonním virózám dýchacích cest a zažívacího traktu včetně chřipky.

Důvod se zdá být prostý: lidský imunitní systém se musí s běžnými nemocemi napřed seznámit, aby si vytvořil protilátky. Ty napříště viru zabrání uchytit se v organismu a způsobit škody. To je také smyslem očkování – dodat tělu protilátky (anebo ho vyprovokovat, aby si je vytvořilo samo), aniž byste museli onemocnět.

Zároveň ale platí, že většina typických dětských nemocí má u dospělých závažnější průběh než u dětí. Pro děti jde o nepříjemnost, dospělí mohou mít vážné komplikace a trvalé následky. Není tedy Covid-19 vlastně něco jako nová dětská nemoc?

Náš vnitřní xenofob

Imunitní systém člověka (i jiných organismů, leccos v něm máme společného s daleko jednoduššími formami života) je složitá a ne zcela prozkoumaná záležitost. Dá se rozdělit na dvě složky, vrozenou a adaptivní. Rozdíl mezi nimi