Dva týdny čekání na Ústřední krizový štáb. Místo Hamáčka, který ho chtěl svolat, ho má vést Prymula

Čtrnáct dní poté, co Česko zaznamenalo první případy nákazy koronavirem a nemocí Covid-19, mluví premiér Andrej Babiš o svolání Ústředního krizového štábu. To je nástroj státu na zvládání krizí, který tvoří experti. Proto se v posledních dnech množily dotazy, proč už štáb dávno nezasedá.

Krizi s koronavirovou nákazou řeší vláda premiéra Andreje Babiše do značné míry operativně. Některá opatření se setkávají s podporou převážné části veřejnosti i opozice (například uzavření hranic), v jiných případech, typicky v chaotické distribuci respirátorů a roušek nebo premiérově polovičatém avizování, že možná bude v řádu hodin celá země v karanténě, budí vládní kroky kritiku.

Kabinet až do nedělního odpoledne nesvolal ústřední krizový štáb, instituci od podstaty založenou právě pro zvládání krizových situací. „Krizový štáb je vláda,“ odvětil pouze při vyhlášení nouzového stavu premiér Babiš na dotaz, zda a kdy štáb svolá.

Jenže tak to není, alespoň podle toho, jak krizový štáb sama definuje vláda. Tedy jako svůj poradní a expertní nástroj.

Postupu vlády momentálně nahrává to, že v probíhající krizi jsou užitečnými vlastnostmi spíše solidarita, disciplína a ochota řešení napomáhat – svět, Českou republiku nevyjímaje, čelí riziku, které před ním desítky let nestálo. Zároveň to znamená, že lidé většinou nemají zkušenosti s krizovou situací. Aby poznali, zda premiér postupuje opodstatněně, nebo jestli si osobuje přílišné pravomoci a situaci komplikuje.

Podle vyjádření Andreje Babiše je vláda krizovým štábem, na nějž jsou navázány krizové štáby jednotlivých ministerstev. Zároveň jsou ministři pod poměrně velkým tlakem médií.

Jak by vypadal postup, který zapojí ústřední krizový štáb, jako