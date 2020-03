Celé Česko zřejmě bude v karanténě. Co všechno nás může čekat?

„Dneska pravděpodobně přistoupíme k opatření karantény České republiky,“ řekl dnes v Partii na TV Prima premiér Andrej Babiš. Jako jeden z důvodů zmínil, že se lidé chovají nezodpovědně. Podle předsedy vlády bude karanténa znamenat, že lidé budou chodit do práce a z práce domů. Podrobněji se k jejím podmínkám nevyjádřil.

Česko už nyní zažívá naprosto mimořádnou situaci – vláda 12. března vyhlásila na 30 dní nouzový stav, který razantně upravuje život v mnoha oblastech (viz box). V případě vyhlášení karantény na celou zemi by se stávající opatření velmi pravděpodobně ještě zpřísnila.

Mohlo by dojít k zákazu veškerých akcí, tedy i v počtu do 30 lidí. Vyloučeno by nebylo ani odnětí již poskytnutých výjimek pro zákazy cestování přes hranice, uzavřen by byl patrně větší okruh obchodů a provozoven.

Karanténu zákon o ochraně veřejného zdraví definuje jako oddělení zdravého člověka podezřelého z nákazy od ostatních lidí. Je-li tedy karanténa nařízena pro jednotlivce, je jeho režim zpravidla mnohem přísnější než režim, který by byl zaveden pro celé území. Ten totiž pochopitelně nemůže zajistit izolaci každého člověka od všech ostatních. Cílem by bylo co největší zamezení pohybu lidí v rámci státu a tím co největší zpomalení rozšiřování infekce.

Vláda má například možnost zredukovat, nebo dokonce zcela zrušit městskou hromadnou dopravu či omezit cestování mezi jednotlivými regiony. To by bylo možné jen ve vymezených výjimečných případech. Na silnicích by se mohly objevit bezpečnostní checkpointy, kde by lidé