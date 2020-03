Nejíst nedovařené netopýry a mýt si ruce. Polabí i přes zákazy zůstává v ospalém klidu

„Hangár má otevřeno, holička zavřeno, ale vona vlastně má v sobotu zavřeno vždycky. V Tesku je víc lidí než v Bille. Do Nymburka nejezděte, už se jim to tam šíří a na nás to údajně jde ze Sadské,“ vypráví starší paní. Byla si pro jistotu nakoupit o něco víc těstovin než obvykle, protože nejspíš zavřou všechny obchody (říkala jí to slečna od pumpy).

Kolem sebe má hlouček starších žen. Probírají většinou, jaké zboží kde chybí, a nakonec se shodují, že jídla je všude dost. Shodují se na tom, že kávový rum v kombinaci se šunkou od kosti je to nejlepší, co pečecké supermarkety v této poněkud depresivní atmosféře nabízejí.

Pečky žijí svým sobotním životem, a i když by měl být poznamenám vyhlášením nouzového stavu, není. Na ulicích je dopoledne pár nakupujících, po obědě už téměř nikdo. To je ale v tomto maloměstě běžný stav i v dobách, kdy koronavirová nákaza nehrozí. Takže žádná velká změna. Alespoň na první pohled ne.

Největší drama v Pečkách proběhlo v ranních hodinách na Masarykově náměstí na plácku před poštou.