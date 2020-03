Nebyla planeta dříve ještě teplejší? Miliardář Křetínský obhajuje svůj byznys v knize, kterou by na pultech raději neviděl

Po téměř deseti letech růstu se podnikatelské impérium českého podnikatele Daniela Křetínského stalo předmětem silného zahraničního zájmu. Vyvolala ho až investice do vydavatele francouzského deníku Le Monde, v němž miliardář získal podíl před rokem a půl. Na otázku, proč se redakce světoznámého titulu proti tomu začala bouřit, se snaží odpovědět novinář listu Libération Jérôme Lefilliâtre. Ten v tomto týdnu vydal knihu Mister K, Petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky (Pan K.: Velké a malé aféry Daniela Křetínského), ve které nabízí pohled nejen na Křetínského byznysový a soukromý život, ale také na české podnikatelské vazby, které pátého Čecha dostaly do povědomí téměř v celé západní Evropě, kde se vrhl na nákup obchodních řetězců i dalších médií.