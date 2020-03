„Našli to u nás, ale přišlo to z USA.“ Peking s přispěním Moskvy šíří v Česku lži o původu nákazy

Koronavirus je v čínských vládních médiích tématem číslo jedna (ostatně stejně jako v Česku). Peking si vylepšuje pověst příběhem o úspěšném boji proti epidemii, která se v tuto chvíli šíří v Evropě a česká vláda kvůli ní vyhlásila stav nouze a omezila pohyb lidí. Mezi pozitivními příběhy o uzdravených lidech se ale objevují i informace o tom, že Čína je obětí cizince, který mohl virus v asijské velmoci rozšířit.

Této dezinformace se chytila i proruská média publikující v češtině. Bývalý šéf Evropské komise Donald Tusk varoval, že celá Evropa čelí nové vlně lživé kampaně. „Čína a Rusko zahájily se Západem informační válku. Objevují se argumenty, že virus se objevil z USA a EU nedělá nic. Tyto informace jsou pak šířeny ‚užitečnými idioty‘. V době nákazy musíme být imunní také proti viru lži,“ varoval Tusk na Twitteru.

China and Russia have started an information war with the West. The main arguments: “the virus has come from the USA” and “the EU is doing nothing”, are spread also by the so-called useful idiots. In the time of a real plague let us be immune to the virus of a lie.

