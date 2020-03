Taxíkem na hranice a přes ně pěšky. Návod, jak se Češi (zatím) mohou dostat z ciziny

Česko se připravuje na úplné uzavření hranic. Od půlnoci z neděle na pondělí bude pro běžné občany uzavřena možnost cestovat do České republiky i z ní, mnoho opatření však platí již nyní. Zřejmě nejvýrazněji se zákaz cestování dotkne zhruba 120 tisíc Slováků s trvalým či přechodným pobytem v Česku. Ti se nyní budou muset rozhodnout, kde chtějí přibližně měsíc být. Podívejte se, jak se můžete ze zahraničí dostat zpět a co máte po návratu domů udělat.

Od kdy platí omezení?

Od čtvrteční 14. hodiny platí v České republice takzvaný nouzový stav. V té souvislosti zakázala vláda vstup do země cizincům z rizikových oblastí a současně vycestování českých občanů do patnácti zemí (počet se může v čase měnit, pozn. red.), které jsou šířením koronaviru nejvíce zasaženy.

Rizikové země: Čína

Írán

Itálie

Jižní Korea

Francie

Španělsko

Německo

Švýcarsko

Norsko

Dánsko

Nizozemsko

Švédsko

Velká Británie

Belgie

Rakousko Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Od půlnoci na sobotu platí v Česku také zákaz vycestování do těchto zemí. Z našich nejbližších sousedů se to týká Rakouska a Německa. Slovensko však samo ještě včera vydalo omezení, která úplně zakazují cestování do země.

V praxi to znamená, že do Rakouska, Německa ani Slovenska již nyní jako občan ČR nevycestujete hromadnou ani soukromou dopravou. Do Polska zatím omezení zavedena nejsou, platí pouze hraniční kontroly.

Další omezení však nastanou už o půlnoci z pátku na sobotu. Od té doby bude pozastavena veškerá autobusová, vlaková nebo lodní doprava přes hranice. Týkat se bude všech sousedních zemí včetně Polska.

Dopravci tak přistupují k omezení a své mezinárodní linky ruší. „Poslední vlakové a autobusové spoje do většiny zemí vyjedou dnes tak, aby se ještě před půlnocí vrátily zpět. Dali jsme pokyn, aby braly všechny cestující, kteří do Česka mohou cestovat,“ sdělil Deníku N mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Stejně postupují také České dráhy nebo společnost FlixBus, která zrušila mezinárodní autobusové spoje. „V souvislosti s cestovními omezeními ze strany české vlády FlixBus pozastavuje provoz mezinárodních linek z a do Česka, a to od 00.00 hodin dne 14. března po dobu 30 dní, nebo dle aktuálního nařízení vlády,“ popsala mluvčí Martina Čmielová. Že by autobusy vozily cestující alespoň na hranice, FlixBus zatím neplánuje.

Ještě tvrdší omezení nastanou o půlnoci z neděle na pondělí. Tehdy nastane téměř úplné uzavření hranic. Češi nebudou moci vycestovat ven, cizinci zase do Česka.

„Od půlnoci z neděle na pondělí