Odbojářka s oštěpem a zlatým srdcem. Zátopková film o milovaném Emilovi už neuvidí

Narodila se 19. září 1922 – mimochodem ve stejný den jako její manžel Emil – ve Fryštátu jako Dana Ingrová. Do jedné z částí dnešní Karviné byl po první světové válce povolán její otec, legionář Antonín Ingr.

V sedmi letech se Dana s rodiči vrátila do jejich rodného kraje. „Pocházím z typického venkova. Z Vacenovic u Kyjova pocházela moje matka i můj otec. Rodiče chodili ještě v krojích a díky tomu jsem poznala nefalšovaný slovácký folklor,“ vyprávěla Zátopková před necelými deseti lety v pořadu České televize 13. komnata.

Na gymnáziu v Uherském Hradišti začala hrát házenou, díky které nemusela během druhé světové války na práci do Německa. Rodinu Ingrových ale konflikt i tak zasáhl.

European Athletics is very saddened to hear of the passing of Dana Zatopkova at the age of 97.

📰: https://t.co/CuaIec1fff

📷: Czech Olympic Team pic.twitter.com/yhocblMxZU

— European Athletics (@EuroAthletics) March 13, 2020