Stát neselhal, pomoc internetových firem proti koronaviru je super, říká vládní zmocněnec

Programátoři a experti z řady českých internetových firem ve čtvrtek nabídli vládě pomoc v boji s koronavirem. V rámci tzv. hackathonu, kdy na konkrétním softwarovém řešení pracují souběžně a rychle desítky lidí, chtějí vytvořit call centrum a ulevit přetíženým informačním linkám. Další zvažovaná funkcionalita by mohla pomoci s trasováním nakažených, tedy s vyhledáváním okruhu osob, s nimiž přišli do kontaktu. Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla Deníku N řekl, že v žádném případě nehrozí únik citlivých dat – třeba od mobilních operátorů – do nepovolaných rukou.

V rámci hackathonu se uvažuje o dvou věcech. První je call centrum – jak má vypadat a co má umožňovat?

Dnes jsme nad tímto tématem seděli celé dopoledne, děláme na tom od včerejška. Je v tom už aktivních hodně firem či expertů na vývoj. Za sebe můžu říct, že je krása, jak se to celé potkalo. Call centrum by mělo být aktivní i pasivní a mělo by maximálně ulevit odborníkům, kteří se už musejí soustředit na konkrétní případy. Začlenit se do toho dají velká call centra, která mají některé firmy k dispozici. Jde o to, aby existoval jeden kontakt.

Kdy by mohlo začít fungovat?

Dnes jsme se všichni rozešli s tím, že máme úkoly na víkend. V pondělí budeme vědět víc. Buď už budeme něco mít, nebo budeme přesně vědět, kdy to bude.

V call centru budou fyzicky lidé z firem, nebo dobrovolníci?

Uvažujeme o obojím. Mohou to být zaměstnanci státní správy, ale chceme zapojit i dobrovolníky. Teď, když jsou zavřené školy, by to mohlo klapnout.

A platí informace, že by mělo být neustále v provozu sto linek?

Začali bychom se