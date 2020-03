Komentář Magdaleny Slezákové: Čínské vítězství nad koronavirem je famózní příběh, k němuž upínáme naději. Má své neohrožené hrdiny i zlosyna a rozhodně je třeba si ho přečíst. Důležité ale je, abychom ve snaze dočíst co nejrychleji nepřeskakovali jeho temné stránky.

Matka, která do chřtánu koronaviru hodila své děti i celý zbylý svět

Včera uplynulo přesně padesát dní od chvíle, kdy vláda středočínské metropole a obřího dopravního uzlu Wu-chan oznámila, že počínaje desátou ranní město uzavírá do neprodyšné karantény. Bylo 23. ledna, dvě hodiny ráno. Do uzavírky města zbývalo osm hodin. A Čínská lidová republika hlásila 830 lidí nakažených novým typem koronaviru, který později pojmenují SARS-CoV-2.

Vyhrnuté čínské rukávy

Název je to komplikovaný, stejně jako označení choroby, kterou virus způsobuje. Covid-19, zkratka pro „koronavirová nemoc 2019“. S obojím přišla Světová zdravotnická organizace (WHO).

Její vysvětlení vcelku dávalo smysl. Není vyloučeno, prohlásila WHO, že v budoucnosti se objeví jiný typ koronaviru a jiná nakažlivá choroba, kterou způsobí. V takovém případě poslouží výraz „covid“ jako základ, který se jen upraví specifickým doplňkem vztahujícím se k dané epidemii. Jako nynějších 19 čili rok 2019, kdy se nemoc poprvé objevila.

Stalo se to sice ve středočínské provincii Chu-pej a jejím hlavním městě Wu-chanu, ale tady je podle WHO další výhoda současného názvu. Je neutrální a dokládá, že virus je společným nepřítelem nás všech, celého lidstva. A že by bylo velmi nešťastné, aby se v myslích lidí nebo nedejbože nahlas připisoval nějakému konkrétnímu etniku nebo zemi.

O tom, jak v Číně s nebezpečnou nemocí bojují, se na vlastní oči mohl přesvědčit doktor Bruce Aylward, který do země odjel v čele expertního týmu WHO. Světová zdravotnická organizace snahy Číňanů pochválila a potvrdila, že s virem v předních liniích skutečně