Den po vyhlášení nouzového stavu vláda Andreje Babiše opět rozšířila restrikce kvůli šíření nového typu koronaviru. Od pondělí nebudou moci čeští občané vycestovat do zahraničí a do země se nedostanou cizinci. Vláda navíc přidala další zákazy. Přinášíme jejich přehled.

Co je zakázáno a co se ještě smí? Přinášíme otázky a odpovědi k nouzovému stavu

Cestování? Nikdo dovnitř, nikdo ven

Vláda zavřela zemi. S účinností od pondělí 16. března zakázala občanům vycestovat do zahraničí. Stejně tak cizinci nebudou moci přijet do Česka. Do pondělního rána stále ještě občané mohou vycestovat do bezpečných zemí.

Velkou změnou oproti minulým dnům je rozšíření povinné dvoutýdenní karantény na občany České republiky, kteří se vracejí z patnácti rizikových zemí. Konkrétně jde o Čínu, Írán, Itálii, Jižní Koreu, Francii, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velkou Británii, Belgii a Rakousko. Nové opatření platí od pátečního poledne. Doposud do karantény museli jen navrátilci z Itálie, kde je v rámci Evropy problém se šířením viru největší.

Porušení karantény je přitom podle zákona možno tvrdě postihnout například