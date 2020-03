Před 30 lety Gorbačov zahájil svou mírovou likvidační misi a stal se prezidentem SSSR

Tu funkci mu už nikdy nikdo nevezme. Už nikdy nikdo nebude prezidentem Sovětského svazu. Michail Sergejevič Gorbačov byl prvním a také posledním. Je to přesně 30 let, kdy ho Sjezd lidových poslanců v této funkci se skřípěním zubů schválil.

V sále vládla nervozita. III. Sjezd lidových poslanců SSSR v Moskvě byl mimořádný.

Pravda, za uplynulých pár let si komunistická politická scéna zvykla na kotrmelce, zvraty a překvapení. S příchodem Gorbačova do Moskvy, kam se i s rodinou přestěhoval v roce 1978 ze svého rodného Stavropolského kraje, se do epicentra bolševické moci dostal i poněkud čerstvější vítr.

Tohle bylo ale hodně i na ty, kteří chápali, že pokud se něco zásadního v hnijícím státě nezmění, budou si muset hledat jinou obživu.

Sjezd začal v kremelském paláci už 12. března 1990. Poslanci se na něm rozhodli překonat sami sebe. Nejen stvrdit rozhodnutí komunistických pohlavárů o vytvoření funkce prezidenta, ale zároveň zrušit jeden z hlavních pilířů, na kterých rudá velmoc stále ještě balancovala – 6. článek Ústavy o vedoucí úloze komunistické strany. Obojí zvládli, i když mnozí se zuby zaťatými, až to v sále skřípalo.

Mezi poslanci ale už v té době, také díky Gorbačovově perestrojce a glasnosti, seděli lidé, kteří novým změnám upřímně tleskali. Ani oni ale ještě nevěděli, že pokus