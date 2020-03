Nakupovat zásoby nemá cenu, jídla je na světě dost. Hlavní je nebláznit, radí česko-italská rodina v karanténě

Itálie čelí koronaviru o několik týdnů déle než Česko. Celá země je v karanténě. Klára Bartošová a Luca Paolo de Martin, kteří žijí na severu Itálie nedaleko Parmy a provozují ekologickou farmu, radí, jak se na ni připravit. A popisují i začátky karantény. „Místo toho, aby lidé zůstali doma, naskákali do aut a jeli hned k moři. Pláže byly první dny úplně přecpané. Tehdy se nákaza roznesla po celé Itálii,“ tvrdí Klára a Luca. Podle nich nebudou disciplinovaní ani Češi: „Když řeknou lidem, ať nechodí do hospody, pravděpodobně půjdou všichni do hospody.“