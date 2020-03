Šanghaj se pomalu vzpamatovává. Mám strach spíš o Evropu, říká muž po návratu do Číny

Je Rus a pracuje v Šanghaji. Tedy alespoň pracoval – do ledna, kdy Deníku N barvitě popsal situaci v megapoli paralyzované a vylidněné koronavirem a bez možnosti chodit do práce raději odletěl do Ruska. Neonemocněl a teď se do Šanghaje vrátil. Jak se město změnilo, vysvětluje v rozhovoru.