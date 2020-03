Notes: Konec legrace s koronavirem. Pomalu zjišťujeme, jak na tom jsme

V těchto dnech je potřeba zachovat chladnou hlavu, i když nevíme, co všechno se může stát. Tím, co pro vás dnes Deník N připravil, provází Adam Hecl.

Všechny slovní hříčky, vtípky, cynické poznámky i bonmoty ohledně koronaviru se postupně vyčerpávají. Alespoň doufám. Nebylo poslední dobou dne, kdy by se něco takového neobjevilo na sociálních sítích nebo v médiích. Připadá mi, že žijeme v době nějakého až okázalého cynismu: být nad věcí a s vtipem glosovat, co se děje kolem. Za každou cenu. Cynismus je dobrá obrana proti věcem, které se na nás valí. Je to lákavá cesta, ale také do jisté míry brání přijetí vážnosti situace. Alarmující je to, že vlastně nikdo předem neví, jaký průběh bude celá pandemie mít. Bezprecedentní situace.

Na dnešní desátou hodinu svolal Úřad vlády tiskovou konferenci ke koronaviru. Novináři na ni nakonec čekali až do druhé hodiny odpolední. Premiér oznámil s okamžitou platností nouzový stav. Opatření mají platit nejméně měsíc. Dnes je navíc poslední den na pozdní posezení v hospodě či restauraci. Se zítřejším dnem budou muset všechny podniky skončit ve 20.00. Zákaz shromažďování nově platí už od skupinky třiceti lidí. Vláda také vyměnila hlavní hygieničku. Na místo Evy Gottvaldové půjde Jarmila Rážová. Důvodem odvolání Gottvaldové byla podle zdrojů Deníku N z vlády její celková neschopnost koordinovat činnost hygieny.

A co všechno nouzový stav znamená? Mimo omezení shromažďovacího práva může kabinet Andreje Babiše třeba vyhlásit povinnou karanténu pro velké skupiny lidí, včetně celých měst. V extrémním případě i pro celou Českou republiku. Dále může omezit svobodu pohybu nebo právo na nedotknutelnost osoby. Podrobně nové vládní pravomoci rozebral Jan Tvrdoň.

Ještě před dnešním tiskovým prohlášením se chytré hlavy snažily vymyslet, jak dosavadní omezení akcí do stovky lidí obejít. Šalamounsky problém vyřešilo například Multifunkční centrum Hlinsko. Do kina nepustí sto, ale jen 95 lidí!

Jedno je už ale teď jasné: koronavirus jako obchodní artikl funguje. Všiml si toho i internetový obchod Alza.cz a na svět vytáhl Alzáka v roušce. Internetový obchod teď k rouškám jako doporučený nákup nabízí například sekeru. I takhle lze z globální krize profitovat.

Když jde o život, je nepohodlí nepodstatné.

Je povzbuzující slyšet zprávy o vznikajících lécích na virus Covid-19, které by v ideálním světě pro řešení pandemie byly řešením. Ale realita je často smutnější. Zdroje jsou omezené. Z každodenního života v blahobytu jsme do jisté míry jako společnost získali dojem, že je všeho dost. Ale s rozšiřujícím se koronavirem zjišťujeme, že i na první pohled zásadní věci chybí. Sami lékaři, kteří jsou v boji s chorobou „v první linii“, mají nedostatek respirátorů, tenčí se ale i zásoby rukavic, brýlí, overalů a dezinfekcí. Píší o tom redaktorky Adéla Skoupá s Ivou Bezděkovou.

Na tento problém ve svém článku upozorňuje i Petr Koubský, který virus rozebral téměř na čtyři zásadní, na sebe navzájem působící faktory. A celou situaci popisuje v širších souvislostech. Zdroje zkrátka nejsou neomezené, lidi dělají chyby a systém musí zůstat funkční i v době karantén. Nějaké práce zkrátka vykonány být musí, virus/nevirus. Každá skupina obyvatel je jinak náchylná, každý stát jinak připravený, každá statistika jinak chybná, zkrátka je v pomyslném vzorci až příliš mnoho proměnných. A právě tuto nepřehlednou situaci článek osvětluje. „Když jde o život, je nepohodlí nepodstatné. Hlídání dětí babičkami po dobu nucených prázdnin je hazardováním se životy babiček. Bez legrace,“ píše mimo jiné Petr Koubský.

O tom, že si nemoc nevybírá, píše Jana Ciglerová. Nakaženi koronavirem jsou i herec Tom Hanks s manželkou Ritou Wilsonovou. A s jedním nakaženým, konkrétně s tiskovým mluvčím brazilské vlády, se sešel i americký prezident Donald Trump, píše Kirill Ščeblykin.

Dalším nakaženým je i americký basketbalista Rudy Gobert. Ten přitom ještě minulý týden vtipkoval, když po tiskové konferenci záměrně osahal všechny mikrofony novinářů, které před ním ležely na stole. NBA kvůli němu poté zrušila všechny zbylé zápasy sezony.

V izolaci je i kanadský premiér Justin Trudeau, protože jeho žena Sophie Grégoireová vykazuje symptomy typické pro koronavirus.

Střízlivý, ale realistický pohled na celou situaci nabízí také psycholožka Daniela Vodáčková. Vysvětluje, že je strach přirozený, zároveň ale upozorňuje na problém šířících se konspiračních teorií ohledně pandemie. „Konspirační teorie jsou známkou nedůvěry v oficiální informace, prostě že všechno může být ještě trochu jinak. Potřeba lidí rozumět situacím ještě z jiného úhlu, někdy až magického, je přirozená. Člověk hledá nejrůznější kanály, jak věcem přijít na kloub,“ říká. Vyzpovídala ji kolegyně Jana Ciglerová.

V sousedním Německu se chystá opatření, které sociálním sítím nakáže cíleně vyhledávat, blokovat a hlásit dezinformační a lživé příspěvky. Jak zjistil Deník N, německým návrhem se zabývá i české ministerstvo vnitra a policie.

Kolegyně Lenka Vrtišková Nejezchlebová přináší rozhovor s oceněným českým operním hudebním skladatelem Ivanem Acherem. „V hudbě je kombinatorika nekonečná. Ve skládání hudby určitě. Pořád je co objevovat. S hudbou si můžete hrát, jako byste míchala ten nejluxusnější fet pro ostatní, čím dál víc ho vylepšovala, mazlila se s tím, aby měl rychlý nástup, ale dlouhodobý dojezd, aby měl sílu a žádoucí efekt v nervových konvulzích,“ popisuje svůj tvůrčí proces Acher.

