Krym je takový náš Gagarin! Rusové bojují s jinou nákazou: gayi a armádami NATO

Muž s nafukovacím tančíkem v ruce má smutný pohled. Mává vojenskou technikou v umělohmotném provedení a přitom pozorně naslouchá.

„Naše vlast vždy prožívala složitá a těžká období. Bohužel i nyní máme nepřátele, kteří nechtějí, aby Rusko žilo v míru, aby lidé byli šťastni, aby se země rozvíjela. Ale Rusové jsou lidé tvrdošíjní,“ prohlašuje žena s tragickým výrazem a jakýmsi snad až fanatickým leskem v očích.

Je to Olga Okuněvová. Poslankyně ruské Státní dumy za Putinovu vládní stranu Jednotné Rusko. Přijela sem, do města Jelňja, aby rozplakala dav stařenek a vyvolala v mladých mužích odhodlání bránit svou vlast, popřípadě za ni položit své životy, jako to udělali jejich dědové.

Město slaví jeden z mnoha svátků, které se vztahují k Velké vlastenecké válce (ruské označení pro válku od roku 1941, po roztržce SSSR s do té doby spojeneckým hitlerovským Německem). Jiné svátky, kromě MDŽ, vlastně ani nemá. Tentokrát je to Den města. Připadá na 30. srpna. V tento den v roce 1943 Rudá armáda město osvobodila.

Střih.

Velmi oblíbeným je i 23. únor – Den obránce vlasti: „Putin řekl… Západu se nebojíme!“ Křičí vojenský důstojník v placaté čepici. Děti se během jeho projevu učí vrhat granáty tím správným směrem a se zbraněmi v rukách pózují rodičům před