Hospody v nouzovém stavu. „Případně budeme jídlo vydávat přes okénko,“ plánují

Nouzový stav, který dnes vyhlásila vláda, zakazuje lidem pobývat mezi osmou večer a šestou ráno v provozovnách stravovacích služeb. Kdo by si rád zašel na rychlé jídlo do některého z foodcourtů v nákupních centrech s plochou nad pět tisíc metrů čtverečních, má smůlu: těmto restauracím kabinet zakázal provoz hned od pátečního rána. Samotná nákupní centra zatím zůstávají otevřená.

Vlastníky a provozovatele restaurací nařízení zaskočilo. Někteří se nechtěli vyjadřovat, jiní měli víc otázek než odpovědí. „Nechci to teď vůbec komentovat,“ řekl šéfkuchař pražské restaurace Sia Jiří Štift. Málokdo si totiž dokáže představit, co gastrobyznys nyní čeká. Vláda sice zakázala shromažďování více než třiceti lidí, hospod se to ale během dne netýká.

Majitelka kavárny Pointa na pražské Letné Zuzana Mazzoleni přiznává, že má z nařízení obavy, a snaží se sehnat víc informací.

„Vím, že smíme mít otevřeno pouze do osmi večer, ale nevím, zda