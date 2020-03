Samoživitelé v kleštích. Starost o malé školáky pro ně může být likvidační

Neúplných rodin bez dalších dospělých členů, například prarodičů, je v Česku podle statistik více než 181 tisíc. Žije v nich 437 tisíc lidí, na každého samoživitele tak připadají více než dvě děti.

Pokud se teď ze dne na den musí starat o malé školáky, neznamená to pro ně jen nepohodlí nebo složitější organizaci práce. Jde také o citelný výpadek příjmů, a to i v případě, že jim zaměstnavatel umožní využít ošetřovné. Tedy nemocenskou dávku pro rodiče pečující o děti do deseti let, která odpovídá šedesáti procentům jejich výdělku. „Pro samoživitele znamená zavření škol hlavně finanční problém. Jakmile máte jen jeden příjem, tak i šedesát procent pro vás může být likvidačních,“ zdůrazňuje mluvčí Klubu svobodných matek Petra Krainová.

Přímo tato neziskovka proto začala nově matkám samoživitelkám, které pracují a jimž kvůli mimořádnému opatření vlády hrozí existenční problémy, nabízet jednorázově dva tisíce korun. „Peníze už posíláme, zatím jsme je odeslali čtyřem ženám, dnes jich bude minimálně sedm,“ tvrdí mluvčí. Návod na žádost o příspěvek