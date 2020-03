V Česku platí nouzový stav. Vysvětlujeme, co všechno nyní může vláda zakázat a přikázat

Koronavirus už se rozšířil do všech krajů země, vláda se nově snaží s nákazou bojovat vyhlášením nouzového stavu. Vysvětlujeme, co tento mimořádný krok znamená, jaké nástroje dává kabinetu do rukou a jak často se toto opatření využívá.