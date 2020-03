Matematika pomáhá chápat i šíření koronaviru, lidem ji přibližuji pomocí Simpsonových i origami, říká vědkyně

Tereza Bártlová je rekreační matematička. Neznamená to ale, že se svému oboru věnuje jen ve volném čase. Spíš naopak. Skrze skládačky, hlavolamy, ale i seriály jako Futurama nebo Simpsonovi ukazuje obyčejným lidem, jak rozumět složitému světu matematiky. „Bez popularizace bychom byli jen podivíni v bílých pláštích,“ říká vědkyně v rozhovoru, který vznikl u příležitosti Mezinárodního dne matematiky. I na koronavirus nakonec došlo.

Rekreační matematika zní sympaticky i lidem, kteří nemají k tomuto oboru silný vztah. Co si pod tím pojmem máme představit?

Rekreační matematika je zaměřená na popularizaci, neformální vzdělávání a vzdělání nematematiků. Měla by v sobě mít ducha hry, být zábavou a zaujmout celou veřejnost bez ohledu na vzdělání nebo věk. Pro malé dítě to může být skládaní kostiček podle velikosti, pro starší a dospělé to jsou hlavolamy nebo skládačky, luštění zábavných úloh. Ty se mohou věnovat aritmetice, geometrii, matematické analýze, ale třeba i náročnějším oborům, jako jsou teorie grafů nebo chování křivky.

Na rozdíl od klasických slovních úloh má rekreační matematika vyšší cíl. Například aby se dala osahat, jako je tomu v případě hlavolamů. Hodně atraktivní je spojení matematiky a literatury, filmu nebo seriálu. Měla by zapadat do reálného světa a vypíchnout příklady ze života, aby potvrdila a ukázala, že matematika je všude kolem nás.

Zmínila jste seriály a filmy. V rámci svého vědního oboru se zabýváte seriálem Simpsonovi nebo skládankami origami. Co mají s matematikou společného?

V obojím je matematika, ale ne všichni ji na první pohled vidí, protože je více či méně skrytá. U origami pracujeme s jednoduchou geometrií a instrukcemi, podle kterých je skládáme. Na začátku se vytvoří čtverce nebo přehnou kolmo, podélně, otočí o 180 stupňů. Ke složení celého origami potřebujeme prostorovou představivost a povědomí o tom, jak se geometrická tělesa chovají, aby nám do sebe dílky zapadaly.

Jak je to u Simpsonových?

Simpsonovi jsou seriál se spoustou vtípků z různých oblastí a matematika je jednou z nich. Tvůrci jsou vystudovaní matematici, fyzici a informatici. Podařilo se jim do seriálu matematiku infiltrovat tak, aby nikoho na první pohled nevyděsila. Některé Homerovy nebo Bartovy vtípky jsou na první pohled nesrozumitelné, ale když máte matematické povědomí, zjistíte, že jsou založené na seriózní matematice a mají hlubokou pointu.

Můžete uvést nějaký příklad?

V jednom díle