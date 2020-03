Drama v Americe stoupá: Trump zakázal cestování z Evropy, NBA zrušila sezonu a koronavir má i Tom Hanks

Ještě nedávno americký prezident Donald Trump tvrdil, že koronavirus je novinářská kachna jeho politických oponentů. Teď v dramatickém projevu z Bílého domu vyhlásil, že kvůli nákaze od pátku zakazuje všechny cesty Evropanů do USA. Opatření spouští v pátek o půlnoci a nebude se týkat amerických občanů ani Velké Británie.

Je to zatím nejpřísnější z opatření, které Američané zavádí, a Trump jej dal za vinu Evropské unii, která podle jeho slov včas neomezila cesty z Číny a do Číny. Naopak vyzdvihl zásahy, které sám nastolil.

„Evropská unie selhala, když jako my včas neomezila dopravní spojení s Čínou a dalšími ohnisky nemoci. Kvůli tomu se vyskytla další centra nákazy, která do USA vnesli cestující z Evropy,“ řekl americký prezident v proslovu k národu z Oválné pracovny.

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln

— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020