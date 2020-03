Notes: Koronavirus není mor, přemnožená sarančata i ježci a doživotní car Putin

Koronazvěsti

Koronavirus nás jako mor neskosí, uklidňuje bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger, který za svého působení bojoval proti metanolové „epidemii“. Topkař navíc Babišovu vládu za zavedená opatření chválí. „Snad jen z politického hlediska bych řekl, že by měl být víc vidět někdo za hygienu, ne pořád jen ministr zdravotnictví,“ říká v rozhovoru pro Deník N Heger.

Pokud u nás nastane v souvislosti s koronavirem podobná situace jako v Itálii, poděkujme masovým akcím, zejména hokeji, říká přední slovenský odborník na tropické nemoci Vladimír Krčméry. „Zvykli jsme si na život, že všechno musí fungovat, ale to je nereálný život. Lidi je třeba vrátit do reality. Historie nás učí, že se vším si poradíme, pokud máme jistý nadhled, že náš pobyt zde na Zemi není navěky a musíme počítat s tím, že taková situace se stane,“ upozorňuje v rozhovoru.

Šéf brněnské úrazovky by mohl kvůli koronaviru na „věčnou karanténu“. Personál nemocnice nechal totiž z nemocnice odejít tři studentky z Milána, které se chtěly nechat otestovat na nákazu koronavirem, jež se u nich později prokázala. Problémem byla mimo jiné i komunikace v anglickém jazyce. Teď už jsou ale sestry na pohotovosti vybaveny koronavirovým slovníčkem s frázemi jako: Have you fever? Tak už teď k podobným nedorozuměním jisto jistě nedojde.

Česká vláda zavedla proti koronaviru medicínu ve formě rozsáhlých opatření. „Lék“ ale může mít vážné vedlejší účinky. Ekonomické dopady opatření pocítí zejména ti, kteří už dnes žijí finančně na hraně. Těžko si uklízečka, která musí zůstat s dítětem doma, vezme home office. Koronavirus tak může přinést hospodářskou krizi, kterou Evropa nezažila od konce druhé světové války.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem stoupl na 81 a někteří jsou ve vážném stavu, informoval evidentně unavený ministr Adam Vojtěch. Nejnovější informace můžete sledovat v našem onlinu.

Počet celosvětově potvrzených případů nákazy Covid-19 přesáhl 122 tisíc. Světová zdravotnická organizace situaci nazvala pandemií. Aktuální světová čísla a vývoj můžete sledovat zde.

Prezidentův poradce Martin Nejedlý už zase porušil karanténu po návratu z Číny. Miloš Zeman přitom v úterý řekl, že mu za její porušení vyčiní.

Česká pošta dezinfikuje a více uklízí na pobočkách. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s lidmi, dostávají dezinfekční spreje. Tak snad jim všechny přípravky a prostředky došly včas.

Co se dočtete v zítřejších novinách?

– Kolik nás onemocní? Kolik zemře? Odpovídáme na otázky ohledně koronaviru

– Jak se narychlo postarat o děti? Firmy řeší, jak vyjít vstříc zaměstnancům

– Koronavirus není mor, vládě nejde nic vyčítat, říká exministr zdravotnictví Heger

– O strachu z koronaviru mluvte. I já se trochu bojím, říká psycholožka

– Zranitelní a stárnoucí zdravotníci. Chybí jim respirátory, dezinfekce i rukavice

– Německá inspirace: Facebook má sám blokovat nenávist nebo rasismus

– Skandinávský deník: Jak probíhá neustálé škádlení severských bratrů?

Nekoronazprávy

Afriku sužuje invaze sarančat. Pažravý hmyz už na kontinentu spořádal pole, kde byly plodiny pro miliony lidí. „Je to vůle boha, který na svět seslal svoji armádu,“ míní zemědělec.

To na Novém Zélandu se přemnožili mořští ježci. V námořním parku je jich přespříliš, protože kvůli rybolovu ztratili své přirozené nepřátele, a teď tak mohou v klidu likvidovat místní floru.

Další neveselé zvířecí zprávy jsou z Keni, kde pytláci zabili dvě vzácné bílé žirafy. V zemi tak nejspíš zbyla už jen jedna.

#MeToo vrací úder. Americký producent Harvey Weinstein si za sexuální zneužití a znásilnění odsedí ve vězení 23 let. A další soud ho kvůli stejným deliktům čeká ještě v LA.

Zprávy z Kočnerovy republiky: Slovenští kriminalisté zatkli 13 soudců a několik advokátů, kteří byli ve spojení s Kočnerem. Všechny policisté obvinili z korupce, zasahování do nezávislosti soudu a maření spravedlnosti. A ráno eskortovali s igelitkou i samotného Mariana Kočnera.

S carem Vladimirem Vladimirovičem Putinem na věčné časy! Ruská Státní duma schválila změny ruské ústavy, které Putinovi otevírají cestu k doživotnímu panování.

Sněmovna zvolila pouze tři nové radní ČT a jednoho člena Rady ČRo a očekávaný poklidný transfer části kontroly nad veřejnoprávními médii do rukou současné faktické parlamentní většiny se trochu zadrhl, píše Jan Moláček. Další tři radní do Rady ČT a jednoho do rady ČRo bude Sněmovna volit v dubnu. Stávající schůzi totiž ukončil virus, v této době nejmocnější…