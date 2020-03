Volba jako podle not. Noví televizní radní ANO vyhovují

Komentář Jana Moláčka: Volba nových radních České televize a doplnění Rady Českého rozhlasu měly nakonec zajímavější průběh, než se čekalo. Očekávaný poklidný transfer části kontroly nad veřejnoprávními médii do rukou současné faktické parlamentní většiny se trochu zadrhl. Místo šestice televizních radních a dvou posil pro radu veřejnoprávního rozhlasu zvolili poslanci v obou případech jen polovinu. Volba bude pokračovat druhým kolem poté, co Sněmovna svolá novou schůzi. Tu stávající ukončila kvůli nebezpečí šíření koronaviru.

Hlasování předcházela rozprava, v níž byl hlavním „hrdinou“ poslanec hnutí ANO a předseda volebního výboru Stanislav Berkovec. A především únik jeho „notiček“, podle kterých se měli poslanci vládního hnutí neznalí mediální problematiky rozhodovat při volbě nových radních ČT.

Díky Berkovcovi alespoň víme, čeho si v Babišově hnutí, které se zaklíná odborností a manažerským přístupem k řešení problémů, nejvíce cení. Nejvýše v žebříčku kvalit, které mohl ten který kandidát nebo kandidátka nabídnout, byl odpor vůči současnému vedení ČT. Vyjádřeno slovníkem poslance Berkovce: „V Radě ČT nebude zastupovat zájmy Petra Dvořáka.“

Druhý zásadní moment, který měli poslanci ANO při volbě zohlednit, byl vztah k jejich hnutí a jeho předsedovi. Jakákoliv předchozí kritika Andreje Babiše nebo třeba podpora občanských protestů proti němu znamenala pro kandidáta či kandidátku jasné K. O. a zařazení na seznam „nedoporučených“.

„Dá se vyloučit, že by mohl zastupovat zájmy ANO,“ přečetli si například poslanci o filmovém kritikovi Zdeňkovi Holém nebo vysokoškolském učiteli Jiřím Závozdovi. Jen na okraj – tato poznámka by správně měla těmto kandidátům ke zvolení pomoci, protože členové rad ČT a ČRo nesmějí při výkonu své funkce působit ve prospěch politických stran. Takže ujištění, že to dělat nebudou, by mělo být plus. Ale pochopitelně nebylo.

Třetí zásadní kritérium zabalil Berkovec