Severští bratři: Jeden druhého ovládali, jindy spolu válčili, dnes už si ze sebe jen dělají navzájem legraci

Skandinávský deník: Proč mají ostatní severské národy rády Nory, co má Island proti Dánsku a rozšíří „vikingskou“ rodinu Estonsko, či dokonce Skotsko? Odpovědi na tyto otázky si položila a odpovědi na ně našla naše spolupracovnice ve Skandinávii Albína Mrázová.

U stolu sedí pět bratrů a večeří. Spojuje je společná historie, ale jsou velmi často rozdělováni jak jazykem, tak kulturními odlišnostmi. „Švédsko, podáš mi slánku, prosím?“ říká Dánsko a kouká přitom do očí svému východnímu bratrovi, který sedí vedle něj, ale dělá, že Dánsko neslyší. „Neblbni a podej mi tu slánku,“ opakuje Dánsko, zatímco Švédsko poťouchle pomrkává.

Mezi Dánskem a Švédskem vede šestnáct kilometrů dlouhý most. Oresund odděluje dva národy, které ačkoliv už spolu neválčí, mají za sebou několik bouřlivých století. Nyní se spíš jen dobrácky popichují, ale tyto dnes už přátelské potyčky mají kořeny až v 16. století. V té době spolu tyto dva národy válčily při každé příležitosti. Zejména pak třicetiletá válka měla pro Dánsko fatální následky. Konkrétně v tomto konfliktu ztratilo Dánsko několik ostrovů, jako je Gotland a Osel, nebo také část Norska, které v té době bylo spojené s Dánským královstvím.

Některé věci, a dokonce zákony z doby válek se přesto v Dánsku ještě stále nosí. Nebo jsou spíše oblíbenými historkami v rámci této malé rivality. Dánsko si například zachovalo zákon, který říká, že pokud Švéd přejde zamrzlé moře do Dánska, je možné ho zbít holí. Pochází ze 17. století, kdy švédská vojska v zimě přešla po moři do Dánska a to následně přišlo o část svého tehdejšího území. Tento zákon stále nebyl vyškrtnut z právního řádu.

Nicméně i dánští právníci připouštějí, že je přinejmenším sporné, jestli stále platí.