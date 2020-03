„Cizinecký odpad“ tu nechceme. Číňané se bouří proti snaze tamního režimu přilákat kvalifikované odborníky

Komentář Filipa Šeboka: Přestože Čína v posledních měsících žije především bojem proti epidemii koronaviru, nebývalou pozornost vyvolala i nová pravidla pro udělovaní zelených karet cizincům. Pobouřené reakce veřejnosti ukázaly, jak problematické bude pro Čínu stát se magnetem pro kvalifikované imigranty, i když to země urgentně potřebuje. A režim si za to může do jisté míry sám.