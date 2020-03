O strachu z koronaviru mluvte, i já se trochu bojím. Opít se není vhodné, říká psycholožka

Lidé často zmiňují, že mají z koronaviru strach. Čeho se bojíme?

Největší strach je z neznáma. Je to mimořádná situace, která v naší zemi ani v Evropě a zbytku světa nemá obdoby. Nedokážeme teď určit, kde se nákaza zastaví, a nedokážeme dohlédnout na konec. Nikdo neví, jak to dopadne, protože nic takového tu ještě nebylo.

Mimořádné události se vyznačují neopakovatelností. Nemáme dopředu způsob, jakým se s nimi vyrovnat, protože jsme obvykle v takových situacích poprvé.

Co nám při návalu strachu pomůže?

Můžeme se opírat o částečná fakta. Například o to, že zatím v Česku nikdo na koronavirus nezemřel. Nebo že forma, která k nám doputovala, zřejmě není ta nejdivočejší a má mírný průběh.

Jak konkrétně může člověk zmírnit svou úzkost?

Důležité je být v dobrém kontaktu se svými lidmi. Zavolat přátelům, být v kontaktu s rodinou, vědět o sobě navzájem. Není vhodné se třeba opít, ale nastolit psychohygienu, kterou máme osvědčenou. Pomůže cokoliv, o čem víme, že nám funguje v těžkých chvílích a čím se dostaneme do dobrého kontaktu sami se sebou. Relaxační či meditační cvičení, sport, příjemná činnost, kterou máme rádi.

Lidé koronavirus přirovnávají k povodním nebo k jiným epidemiím. Je to dobře?

Lidé se situaci snaží k něčemu přirovnat, protože jim to pak pomůže se v ní líp vyznat. To nejbližší, co jako lidé máme, je nějaká větší epidemie ve středověku, ale s tím to nemůžeme srovnávat. Tím pádem nemáme jasné předobrazy, jak se v takových situacích chovat.

Když vláda v úterý oznámila, že zavřela školy, nastala mezi lidmi druhá vlna paniky. Proč?

Protože se to lidem