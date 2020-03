Pokud nastane italský scénář, je třeba poděkovat masovým akcím, zejména hokeji, říká expert

Zažil SARS v Hongkongu, MERS v Saúdské Arábii a choleru na Haiti. Na vlastní oči viděl i ebolu. Vladimír Krčméry je špičkovým odborníkem na tropickou medicínu a zúčastnil se mnoha humanitárních misí po celém světě. „Pokud má někdo zásoby na čtrnáct dní, není to projev paniky, ale normální postoj k životu. Nejde pouze o epidemii, může se protrhnout přehrada, může nastat únik radiace,“ říká lékař a vědec.

V neděli zemřelo v Itálii na koronavirus 133 lidí, i kvůli tomu byla na severu země zavedena karanténní opatření, která se týkají šestnácti milionů lidí. Jak to hodnotíte? (Rozhovor proběhl v pondělí ráno, mezitím zavedli v Itálii karanténní opatření pro celou zemi, pozn. red.)

Jde o správný krok, i když virus nemá vyšší mortalitu (liší se od smrtnosti, pozn. red.) než chřipka. Jsem přesvědčený, že opatření mělo přijít o týden dřív.

Všechny články Deníku N k tématu koronavirus najdete tady.

Proč mělo přijít dřív?

Itálie má vysoký počet seniorů. Ženy se dožívají 85 až 90 let a muži 80 až 85 let. Jde o skupiny s nejvyšší smrtností, což je negativní stránka. Pozitivní je ta, že v Itálii mají jeden z nejlepších zdravotnických systémů v Evropě, například nemocnice San Raffaele v Milánu patří k nejlepším na světě.

Přesto ale zdravotnický systém v Itálii kolabuje.

Je to normální a dá se to očekávat. Pokud místo deseti ventilátorů potřebujete ze dne na den sto, zákonitě to nezvládáte. Zdravotníci jsou už přes měsíc extrémně vytížení a hrozí jim syndrom vyhoření. Nemyslím si, že je tady nějak vysoké riziko, že by se infikovali. Většinou to jsou mladí lidé, a i kdyby se nakazili, infekce neprobíhá v jejich věkových kategoriích tak těžce. Spíš tady hrozí psychické trauma, že nezvládnou obrovský počet pacientů.

Asi největším rizikovým faktorem pro šíření koronaviru – ale to platí pro všechny rizikové epidemie – je