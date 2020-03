Operace nula: kosmonautka prosadila pro Putina nekonečné vládnutí

Třiaosmdesátiletá, vždy skvěle upravená první kosmonautka planety Valentina Těreškovová, nyní poslankyně ruské Státní dumy, se tento týden podruhé zapsala do historie významným počinem. Vyslovila to, o čem si ostatní doposud pouze šeptali. Prezident Vladimir Putin by měl zůstat u moci tak dlouho, dokud mu to zdraví a zákony dovolí.

Se zdravím sportovně založeného a dobře vypadajícího nekuřáka a abstinenta Putina si politici nedělají starosti. A zákony? Ty je možné přizpůsobit, ohnout a vyladit. A to se v tyto dny v Rusku děje.

Действительно. Зачем крутить и мудрить, когда можно просто назначить Путина царём pic.twitter.com/31GZh0otju — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

„Jasně. Proč se vykrucovat a mudrovat, když je možné Putina jmenovat carem rovnou,“ napsal prezidentův nejznámější kritik Alexej Navalnyj.

Těreškovová později novinářům sdělila, že ji o to, aby umožnila Putinovi zůstat prezidentem, požádali „prostí Rusové“.

Podstata nápadu kosmonautky a prostých Rusů spočívá v