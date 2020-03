Lék, který na šíření koronaviru ordinuje česká vláda, má citelné vedlejší účinky

Počínaje včerejškem přešlo Česko – ačkoli to nikdo tak zatím nepojmenoval – od snahy zadržet nákazu (containment) k jejímu zmírňování (mitigation). Zkušenosti z jiných zemí, které před námi mají časový náskok, ukazují, že nic jiného se dělat nedá. Zásadní rozdíl je v tom, že od nynějška akceptujeme šíření nákazy jako fakt, počítáme s tím, že jí bude stále více, ale snažíme se je co nejvíc zpomalit. „My“ je namístě: my všichni. Nejsme už diváky.

Zlomovým bodem není první odhalený případ komunitní nákazy (nepřivezené odjinud), ale přechod od reaktivních opatření k proaktivním. Včerejší mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, tedy zákaz akcí nad sto lidí a uzavření všech škol (kromě předškolních zařízení), jsou vedena snahou předejít problémům, než nastanou.

Školy, samoživitelky a home office

Největší společenský dopad bude mít bezpochyby zrušení výuky na základních školách. Zároveň jde o opatření nejspornější. Česko v tomto ohledu kopíruje italský model, kde jsou školy zavřeny již od čtvrtého března a prozatím do třetího dubna. U nás není žádné koncové datum stanoveno. Německo a Slovensko, dvě země, s nimiž má smysl českou situaci porovnávat, naproti tomu dosud plošně školy nezavírají. Záleží tam na posouzení místních hygieniků, případně zřizovatele.

Mluvčí německých nemocničních hygieniků Peter Walger k tomu pro Tagesschau.de (server provozovaný ARD, německým veřejnoprávním rozhlasem a televizí, odkaz v němčině) řekl, že problémy plynoucí z péče o děti jsou větší než výhody. „Nestojí to za zavírání škol,“ dodal.

V tomtéž článku je citována viroložka Ulrike Protzerová, která říká, že uzavření škol může mít smysl, pokud v nich nelze zaručit hygienická opatření. Podle zkušeností z historických epidemií včetně španělské chřipky může dětem dokonce prospět, když jsou po část dne mimo domácnost a v hygienicky kontrolovaném prostředí.

Pak tu je ekonomický a sociální aspekt. V Česku je asi 950 000 dětí navštěvujících základní školy, zhruba připadá 100 000 na ročník. Dětí, které vyžadují dohled a nelze je nechat samotné, když rodiče odejdou do práce, je tedy nejméně 200 000. Zhruba patnáct procent z toho představují děti z neúplných rodin, zejména děti matek samoživitelek.

Dlouhodobé nucené prázdniny mohou představovat existenční problém. Home office není univerzálním řešením – zaprvé v mnoha zaměstnáních nepřipadá