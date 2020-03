Jedu na trénink, jedu domů – to je všechno, co dělám. Je to blbé, popisuje italskou karanténu fotbalista Jankto

Jak to momentálně vypadá v Itálii?

V pondělí večer italský premiér vyhlásil karanténu pro celou zemi, což znamená, že se nesmí cestovat z města do města, dálnice jsou uzavřené, letiště samozřejmě taky. Nesmíme vlastně nikam, takže karanténa strhla takovou lavinu.

Jak to ovlivnilo chod fotbalového klubu? Znamená to, že pouze trénujete, nebo musíte zůstat v domácí karanténě?

Dokonce jsem zaslechl, že hráči Cagliari musí zůstat pět dnů doma, ale nevím, jestli je to oficiální. Každopádně my v Sampdorii trénujeme normálně. Trenér nám říkal, že se budeme připravovat tak, jak jsme zvyklí, a prostě budeme čekat, jak se bude situace v dalších dnech a týdnech vyvíjet. Jestli se bude koronavirus rozšiřovat, je možné, že se sezona ukončí předčasně. Pokud bude epidemie ustupovat, možná zase začneme hrát na prázdných stadionech. Ale nevím, musíme teď prostě čekat, co se bude dít.

Takže platí, že se zvýšila hygienická opatření v klubu, ale jinak pokračujete v běžném režimu?

Ano.

Co pro vás přesně znamená, že je celá Itálie v karanténě?

Jedu na trénink, přijedu domů a to je všechno, co dělám. Je to prostě blbé. Nemůžeme ani