Kvůli obavám ze zneužití úřady zaplevelují dotační programy nesmyslnými podmínkami. Brusel tlačí na zjednodušení

Komentář Martiny Křížkové: Starosta malého města ráno zapne počítač, naskenuje svůj občanský průkaz a zmáčkne tlačítko „odeslat“. Včera mu přišlo do mailu upozornění, že dnes je termín pro podání žádostí na dotace pro vysokorychlostní internet. a toto je to první a nejdůležitější, co pro její získání musí udělat.

Obec, v níž náš člověk „starostuje“, se nachází na seznamu oprávněných žadatelů, poukázka v hodnotě patnáct tisíc eur stačí pouze na menší část celkové investice, ale veškerá byrokracie kolem podávání žádostí byla odbourána. Město získá bez nákladů a práce navíc tento startovací příspěvek, musí ale začít na vysokorychlostním připojení pracovat a do dvou nebo tří let doložit výsledek.

Že to takto nefunguje? Funguje, akorát ne se všemi dotacemi.

Voucher na vybudování hotspotů pro přístup k internetu z programu na propojení Evropy mohou získat české, moravské a slezské obce už v současnosti. Okruh příjemců se pro příští období po roce 2020 rozšíří o další veřejné instituce včetně nemocnic a škol.

Představme si, že by se podobným způsobem přidělovaly dotace například základním a středním školám v programech řízených českým ministerstvem školství a tělovýchovy.

Vybrala by se nějaká aktivita, která jde nad rámec běžné výuky, ale školy na ni musí pravidelně vynakládat své prostředky, jako například mimoškolní vzdělávání. Ředitel školy by se identifikoval svým pověřením, protože škola by už byla zavedena v systému. Pak by dostal na výběr mezi několika druhy vzdělávacích aktivit, které by byly v souladu s cíli nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

Zaškrtnul by například „vzdělávání k finanční gramotnosti, prevence závislostí a výchova k podnikavosti“ a bum, jedním klikem by pro školu zajistil zdroje na mimoškolní aktivity po dobu dvou let.

Jediné kritérium: soulad cílů a výsledku

České úřady, a nejen české, často ve snaze zajistit co nejobjektivnější systém rozdělování dotací zaplevelují tyto programy řadou nadbytečných kvalifikačních podmínek a hodnoticích kritérií. Jediný dokonalý systém přerozdělování dotací je ale ten, který hodnotí pouze soulad mezi výsledky projektu a cíli programu.

Ministerstvo dopravy se například rozhodlo, že