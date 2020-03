Zeman jede do Moskvy, v Českém domě ale bydlet nebude. Nechci tam ruskou kontrarozvědku, říká velvyslanec

Vztahy mezi Českem a Ruskem jsou řadu let velmi špatné. Ministři zahraničí obou zemí se oficiálně nesešli už patnáct let a státy se nedovedou domluvit ani na udržování válečných pomníků. „V současné době je diskuse z jedné i druhé strany zablokována a někdy v příštím roce bychom se měli vrátit za jednací stůl,“ říká v rozhovoru pro Deník N český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. Styky s Ruskem udržuje prezident Miloš Zeman, který se do Moskvy chystá na začátku května na oslavy 75. výročí konce války.