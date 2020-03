Ani Afrika není bez pohromy. Zatím ji netrápí koronavirus, ale největší invaze sarančat za desítky let

Osmašedesátiletý farmář Ali Bila Wago ze severovýchodní Keni byl ještě koncem roku spokojený. Dlouhé období sucha ukončily vydatné deště, což slibovalo vydatnou sklizeň kukuřice a fazolí. Jenže přišla pohroma. Na jeho pole se sneslo hejno sarančat.

„Úplně se setmělo. Ani přes ně nebylo vidět slunce,“ vypráví zemědělec v reportáži BBC. „Sežraly většinu naší úrody a to, co nesežraly, stejně uschlo,“ konstatuje s fatalistickým dovětkem, že „je to vůle boha, který na svět seslal svoji armádu“.