Jak přečkat karanténu? Budu si pouštět seriály a cvičit, nákup nám nechají příbuzní za dveřmi, říká záchranářka

Veronika pracuje jako záchranářka v jedné z pražských nemocnic a právě kvůli svému zaměstnavateli nechtěla zveřejnit celé jméno, redakce je ale zná.

Společně se svým bratrem minulé úterý odjeli na lyžařský zájezd do Itálie, přesněji do Trentina. V té době oblast nebyla označovaná za rizikovou, nebyl tam známý žádný případ nákazy, takže v tu chvíli prý nečekala, jaké by to mohlo mít důsledky.

„Bylo to úplně bez problémů a nikdo o koronaviru nemluvil. Zaslechli jsme to pouze z italských rádií a bylo to jediné slovo, kterému jsme rozuměli,“ popsala Veronika.

Ve středisku podle ní navíc byla většina Čechů a dalších cizinců. Teprve poslední den se na sjezdovkách objevilo více Italů, což si vysvětlovala tím, že se zavřely školy, a proto lidé vyrazili na lyže.

Příjezd před půlnocí

V pátek sourozencům zavolala jejich matka, že podle nových pravidel musí ti, kdo se do Česka vrátí po půlnoci, jít do karantény. „Řekla nám, že po příjezdu nemůžeme domů. Zaměstnavatel jí poslal e-mail, že nesmí být v kontaktu s nikým, kdo se vrací z Itálie, jinak by taky skončila v karanténě,“ popsala Veronika.

Zájezd na pokyn organizátorů z Itálie odjel dřív, aby se stihl do Česka vrátit před termínem, který určila vláda. „Cestovka se snažila to stihnout před půlnocí, aby se pak