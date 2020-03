Stovky hodin rešerší vyústily v mimořádný románový debut o šikmém kostelu v Karviné

Když se řekne český historický román, většina čtenářů si vzpomene na taková jména jako Vlastimil Vondruška, Jan Bauer nebo Ludmila Vaňková. Není příliš časté, aby do tohoto žánru vstoupil nový autor, a to navíc jako debutant. A ještě méně častěji se stává, aby vznikla taková kniha, jako je Šikmý kostel Karin Lednické.

Karin Lednickou můžete znát jako zakladatelku nakladatelství Domino, které vlastnila až do loňského dubna, kdy ho prodala koncernu Albatros Media. Získala tak určitou míru svobody a čas na psaní. Mohla si díky tomu splnit velký sen: vytvořit románovou kroniku místu, ke kterému má silný osobní vztah. Míra jejího zaujetí tématem byla obrovská – několik let strávila rešeršemi a rozhovory s pamětníky.

Kniha začíná důlním neštěstím z roku 1894, které roztočilo soukolí příběhu stejně intenzivně, jak intenzivně zasáhlo do životů místních. Centrální osa příběhu se otáčí kolem Barbory, Julka a Ludwiga. Stejně jako drtivá většina ostatních ani oni neměli na růžích ustláno. Život v té době nebyl spravedlivý, ale naopak krutý a sváděl k rezignaci. Ale protože jsme v období velkých historických momentů, mikrosvět na Karvinsku byl čas od času ovlivněn velkými dějinami, které se krajem prohnaly rychle a zběsile. Jakoby mimochodem tak vznikaly zárodky budoucích problémů, které na sebe nenechaly dlouho čekat. Pokud vás například zajímají kořeny československo-polského sporu o Těšínsko, jste na správné adrese.

Šikmý kostel je kniha, ve které se spojilo hned několik témat a motivů. Tím, který v knize rezonuje nejsilněji, je schopnost člověka přizpůsobit se a vydržet nápor osudu. Ten, kdo musí vše snášet nejútrpněji, jsou ženy, na kterých leží tíha starosti o domácnost i o rodinu. Ať už se stane jakékoliv neštěstí, jsou to ony, na koho nejvíce dopadne. To dává knize sympaticky feministický motiv. Nechybí tu ani duchovní témata – kolik toho chcete ze svého života obětovat, abyste byli zadobře se svou církví? Karin Lednická vrství jedno téma na druhé a ta se průběžně prolínají. Celek je rámovaný jímavými osudy zdejších obyvatel v průběhu skoro třiceti let. A titulním hrdinou je zde „Šikmý kostel“ – kostel svatého Petra z Alkantary, který stojí na území tehdejší Karwiné. Ten se vlivem těžby uhlí v oblasti začal na konci 19. století naklánět a tento sklon, stále jasně patrný, je silný symbol tehdejší doby a začínajícího úpadku.

Hlavní téma si totiž autorka