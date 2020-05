Z frustrace po Zemanově výhře začali dělat lavičky. Na památku mrtvého dědečka i k lenošení u jezu

„Začali jsme s lavičkami po posledních prezidentských volbách. Byla to reakce na naše velké zklamání. Po určité době beznaděje nám došlo, že sice s velkou politikou nic neuděláme, ale můžeme něco udělat s tím, kde žijeme. Obyčejné věci, které pomůžou lidem kolem nás. Vyčistit potok. Zasadit strom. Nebo třeba postavit lavičku.

Žijeme v Brdech a často chodíme do lesa. Naráželi jsme na to, že tam nejsou žádná místa k posezení, aby si člověk jen tak pobyl. Lesníci totiž les berou čistě prakticky, pro ně je to jen takové jejich pole, kde se těží dřevo a střílí kanci. Lidé jim tam překážejí. Nerozumí, že tam lidé chtějí jezdit, že chtějí, aby to tam bylo hezké, že se tam chtějí jen tak procházet. Přitom člověku máloco udělá líp než les.

Nevyrábíme lavičky sami. Vyrobí si je lidé s námi. Přijedou, dostanou od nás hoblík, brusku a základní rady. Vypráví nám u toho o sobě, já napeču buchty, Blahoš vyudí žebra a náš kamarád Igor na lavičku namaluje její příběh. Vymyslíme jí jméno a