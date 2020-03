Čtvrtina Babišových voličů pošilhává po konkurenci. Průzkum odhalil, kdo mu je může sebrat

Pokud by se sněmovní volby konaly v únoru, získalo by ANO 31 procent hlasů. Pokračovala by tak jeho hegemonie a reálně by bez něj nešla sestavit funkční vládní většina. Data Kantaru ovšem ukazují, že jako jedinou volbu popisují hnutí zhruba tři čtvrtiny jeho podporovatelů.

Toto číslo je na první pohled vysoké, při značném zisku ovšem i čtvrtina voličů, která se rozhlíží jinde, může znamenat poměrně citelný úbytek finálních procent ve volbách.

„Konkrétně 74 % současných sympatizantů hnutí ANO o žádné další straně neuvažuje. Patnáct procent by uvažovalo o jedné alternativně a 11 % o dvou a více alternativách,“ popisuje výzkumná zpráva agentury, která svůj model zpracovala pro Českou televizi.

„Data následně ukazují, že