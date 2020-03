Nejlepším dramatickým seriálem byl na Českých lvech vyhlášen Most! režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Ten se stal minulý rok rychle hitem a některé jeho scénky a hlášky takřka přes noc zlidověly. Především i díky nádechu nekorektnosti a nonkonformity, jimiž se oba tvůrci často pyšní.

A stejně jsi chlap! Soudě podle ceremoniálu Českého lva, neposunul Most! vnímání menšin ani o kousíček

Seriál pracoval s motivy xenofobie či rasismu, a dokonce zavítal do v Česku stále nepoznaných vod, když zahrnul postavu transgender ženy Dáši. Způsob, jímž byla tato postava ztvárněna, se setkal s řadou rozdílných reakcí od široké veřejnosti i LGBT komunity. Debata byla stejná, jaká je u práce tohoto autorského dua vždy: Jde o pozitivní reprezentaci, nebo karikaturu stvrzující stereotypy? Je třeba si vážit zahrnutí z principu, nebo je namístě očekávat hlubší pochopení? Jaké klást vlastně nároky na komediální seriál?

Problematických aspektů v zobrazení menšin v práci Jana Prušinovského a Petra Kolečka bychom našli mnoho, přestože explicitně jde o díla, která se nepochybně snaží mít pozitivní a inkluzivní vyznění. Je pravděpodobné, že autorské záměry jsou při výrobě ty nejlepší, jaké být mohou. Jenže kdyby byl autorský záměr zavazující pro okolní svět, je každý film Občanem Kanem. Potíž je už s tím, že každá menšina je v Mostu zobrazována jako odchylka, která se musí zavděčit většině, pokud chce být vnímána pozitivně.

Stačí si vzít právě transgender Dášu, která je sexy, je inteligentní, je nekonečně trpělivá vůči buranskému světu okolo ní a její misí je všem dokázat, že si zaslouží jejich respekt. Proč by vlastně o respekt těchto lidí měla usilovat, není jasné. Nároky na ni kladené jsou každopádně takřka nelidské a nenaplnitelné pro existující bytost. Víceméně totéž platí pro představitele dalších okrajových skupin. Musí být o několik řádů lepší než jejich okolí, aby byli vnímáni jako „normální“. Což by byl sám o sobě trefný komentář ke společnosti, kdyby byl ovšem v práci tvůrčího dua nějak aktivně reflektovaný.

Tak jsme se zasmáli… a leckoho pozuráželi

Důvod, proč by si prostřednictvím Dáši přála LGBT komunita promyšlenější reprezentaci na obrazovce, nakonec stvrdil samotný Český lev, který se dokázal v obou odkazech na tuto postavu dopustit dvou největších urážek, jaké jde transgender komunitě vystavit. V úvodním segmentu moderátor Václav Kopta potkává filmaře a dává jim cimrmanovské rady na vylepšení jejich chystaných projektů. Václavu Marhoulovi doporučí k zadaptování Nabarvené ptáče, Ivě Janžurové vzít do ruky brokovnici a stát se Teroristkou. Pak potká štáb natáčející Most!, kde Dášu ztvárňuje