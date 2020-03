Povinná karanténa čeká 16 tisíc navrátilců z Itálie. Jídlo si zařiďte u příbuzných nebo donáškou, radí náměstek

Všichni lidé, kteří se od páteční půlnoci vrací z Itálie, budou muset zůstat minimálně dva týdny v domácí karanténě. Mimořádné opatření, které se týká pouze lidí s trvalým pobytem v České republice, zavedlo kvůli zabránění šíření koronaviru ministerstvo zdravotnictví. S okamžitou platností navrátilcům nařizuje, aby se bezprostředně po příjezdu do Česka nahlásili svému praktickému lékaři „a to telefonicky nebo přes e-mail, Skype či jinou aplikaci, tedy bez osobního kontaktu“.

Množství lidí v karanténě proto v Česku výrazně naroste. Dosud to byla více než tisícovka lidí, převážně právě těch, kteří se vrátili ze severní Itálie. Tam se nyní pohybuje 16,5 tisíce Čechů. Podrobné pokyny, jak se mají po návratu v karanténě chovat, podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly najdou ještě během dneška na stránkách ministerstva zdravotnictví. „Každý z těch lidí dostane při cestě z Itálie SMS, aby věděl, co má dělat,“ říká. A premiér i ministerstvo vyzvali Čechy, aby nejezdili nikam do Itálie.

Co přesně teď tedy mají dělat lékaři? „Mohou distančně vystavit elektronickou neschopenku, aby mohli lidé zůstat doma a měli pobyt v karanténě hrazený z pojištění. Nic víc nemusí dělat,“ říká Prymula. Na lékařích neleží ani povinnost ověřit, zda byl člověk žádající neschopenku skutečně v Itálii. „My to ale poznáme podle SMS,“ vysvětluje Prymula. Pokud chtějí lidé pracovat z domova, mohou si to domluvit se svými zaměstnavateli, případně si podle náměstka mohou domluvit i překážku na straně zaměstnavatele. Lékaři mohou případně karanténu i prodloužit na víc než zatím stanovené dva týdny.

Z aktuální situace jsou ale někteří lékaři nervózní a chybějí jim informace. Podle praktické lékařky Gabriely Seidlové z Prahy 10 je shánějí, kde se dá: například na stránkách Světové zdravotnické organizace, využívají doporučení zveřejněná BBC nebo jinými zahraničními médii. „Sdružení praktických lékařů již před několika dny žádalo vládu, aby poskytla informace, jak postupovat. Ale žádnou informaci zatím neobdrželo,“ upozornila v pátek vpodvečer.

„Česká lékařská komora nám v této situaci dala doporučení, jak vyplňovat formuláře na neschopenku. Dostali jsme kód, který do elektronické neschopenky zadávat. To je vše. Praktičtí lékaři ale