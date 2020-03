Válečná zóna ve Švédsku prošla, slavnosti v Kyjově ne. Jak Facebook blokuje Okamurovi a Babišovi reklamu

„Čau lidi, zdravím z hackathonu z Holešovic. Kluci a holky tady non-stop programujou e-shop na dálniční známky. Jsem naštvanej na úředníky, kteří jsou pod státní službou, díky tomu si můžou dělat, co chtějí, páchat škody, aniž by za to nesli následky,“ oznámil facebookový účet premiéra Babiše v jednom z jeho pravidelných nedělních hlášení.

Babišův tým tuto citlivou událost odpromoval třemi reklamami, které zasáhly zhruba 200 tisíc lidí. Facebook ale tomuto víkendovému opusu placenou reklamu nakonec odebral kvůli porušení pravidel sociální sítě.

Podobně v minulých měsících dopadli i předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebo někteří sociální demokraté. Okamurovi sociální síť zarazila placenou propagaci u příspěvků o muslimech v západní Evropě, o Afričanech dealujících drogy na Václavském náměstí nebo také status mapující jeho návštěvu na folklorní akci v Kyjově. Poslední příspěvek přitom na první pohled neobsahoval nic kontroverzního ani neútočil na různé skupiny lidí.

Právě zásah proti příspěvku s návštěvou slovácké slavnosti ukazuje, že Facebook svá pravidla aplikuje velmi nahodile. Okamura totiž ve svých reklamách často útočí na různé skupiny lidí, používá nepravdivé argumenty nebo manipulativní fotky. Jenže drtivou většinu těchto reklam nechává sociální síť bez povšimnutí.

Nahlašujte, říká Facebook

Zatímco propagace cesty do Kyjova neprošla, placený dosah Facebook ponechal třeba příspěvku o tom, že