Notes: Koronavirus všude, kam se podíváš. Jen na „Čapáku“ policie a v Ostravě budoucnost

V životě je dobré mít jistoty. Ráno vyjde slunce, Donald Trump tweetne něco s vykřičníkem a někdo někde bude vyšetřovat Andreje Babiše. To poslední bude pravdou ještě nejméně do léta příštího roku. Jak píše Lukáš Prchal, do té doby budou státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil spolu s novými pomocníky vyšetřovat kauzu Čapí hnízdo. Kromě nových výslechů čeká policisty i zábavné pátrání po starých dokumentech, které mohou být již dávno skartovány. Tématu se ve svém komentáři věnuje také Honza Moláček.

„Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí,“ zpívá Jaromír Nohavica. „Ostrava je výrazné, zajímavé, komplikovaně strukturované a zároveň svým způsobem čitelné město. A ne každý ho unese,“ říká o něco sofistikovaněji respondent v reportáži Jany Ustohalové. Ta se byla podívat na to, jak se někdejší město horníků vyrovnává s ustávající těžbou i odlivem lidí a hledá svou budoucnost.

O důchodech, koronaviru i o tom, jaké je být v Česku rektorkou univerzity a proč jich není víc, mluvil s Danuší Nerudovou, rektorkou Mendelovy univerzity a šéfkou důchodové komise, Michal Tomeš.

V čase psaní Notesu hlásily české úřady osmnáctý případ nákazy koronavirem. Že se o nich ví, je minimálně v jednom případě zásluhou rodiny, která se nenechala odbýt a po několika odmítnutích se dala otestovat na vlastní náklady. „Následoval jsem všechny instrukce, strávil několik hodin telefonováním na všechny doporučené linky, když jsem měl mírné příznaky, ale všude mě odbývali s tím, že jsme byli mimo zasaženou oblast,“ popisuje nakažený muž v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou. Jak říká klasik, nejtěžší je předpovídat budoucnost. Z toho, co o koronaviru v Česku zatím víme, se ale zdá, že bude ještě chvíli hůř před tím, než bude líp.

Nepomáhají tomu ani bludy, které se ohledně koronaviru šíří po Facebooku. O co jde a jak s nimi chce sociální síť zatočit, popsal Honza Tvrdoň.

Tento měsíc je šesté výročí anexe Krymu. Ta tedy už trvá déle než druhá světová válka. „Je pro nás důležité mluvit o tom, že probíhá válka a že je hybridní. Rusko má vlivné kanály, kterými může křivit realitu. My takové možnosti nemáme, ale na naší straně je pravda a objektivita,“ říkají v rozhovoru s Kirillem Ščeblykinem Tetiana Pečončyková a Nariman Dželjalov z Krymu. Mluví o tom, jak se na poloostrově žije i jaká je situace tamních politických vězňů.

Řádí koronavirus, zoufalí uprchlíci čekají na hranicích s Řeckem, takže pokud si při přehledu textů o čemkoliv jiném říkáte „Ain’t Nobody Got Time for That!“, máme pro vás pochopení. A zároveň elegantní řešení. V nové epizodě Studia N se od Filipa Titlbacha, Lukáše Prchala a Honzy Tvrdoně dozvíte o vyšetřování Čapího hnízda i dezinformacích o koronaviru, a ještě si zvládnete umýt ruce (doporučuje se 20 sekund, ale za 16 minut podcastu z nich dostanete i špínu ze školky) a také se stihnete pohádat s příbuznými na Facebooku o migraci.

Za krátkou chvíli si zvládnete prohlédnout i fotogalerii Gaba Kuchty z řecko-tureckého pohraničí. To, že k něčemu není třeba dodávat velkou spoustu slov, neznamená, že vás k tomu nenapadne mnoho vlastních.

Závěrem

Kdybyste nevěděli, co o víkendu vařit, máme pro vás tematicky recept přímo z dílny Světové zdravotnické organizace na vlastní výrobu dezinfekčního prostředku na ruce. Potřebujete na něj několik chemikálií a opravdu velký hrnec.

Poznámka Petra Koubského, který se v chemii vyzná mnohem víc než autorka Notesu: Když se to dělá bez teploměru a hustoměru, tak se to velmi pravděpodobně zvrže a namísto dezinfekce to způsobí ekzém.

Pokud byste tedy usoudili, že je bezpečnější uvařit si vanilkový pudink (špatné na dezinfekci, dobré na nervy), máme ještě jeden návod ze sociálních sítí. Jde o praktické cvičení, ke kterému potřebujete pouze lopatu. Umět se ohánět rýčem, motykou nebo čímkoliv podobným se vždycky hodí.

Kde s lopatou moc parády nenaděláte je nová sociální síť pouze pro majitele vozů Rolls-Royce. To je ale v pořádku. Na víkendovou cestu po D1 se vám stejně více hodí lopata než Rolls-Royce. Hezký víkend!