Fotogalerie: Zastaveni na cestě do Evropy

Je to jen malý kousek území, ale odehrály se na něm v minulém týdnu velké lidské příběhy. Tam, kde se střetávají hranice tří evropských zemí – Bulharska, Řecka a Turecka –, se desetitisíce lidí z nejrůznějších, povětšinou velmi chudých a válkou zdevastovaných zemí snaží dostat do bezpečí, touží po dostatku, klidu, lepším životě pro sebe i své děti. Jsou mezi nimi Syřané, kteří prchají před válkou, i mladí snědí chlapci s iPhony z Maroka a Pákistánu, kteří jsou vysíláni do „přední linie“, aby zkusili pevnost eurounijní hranice. Na místě s reportérkou Petrou Procházkovou fotil fotograf Deníku N Gabriel Kuchta.